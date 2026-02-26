Tak Semua Dilarang, Dedi Mulyadi Izinkan Pelajar di Daerah Pelosok Jabar Bawa Motor ke Sekolah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan larangan siswa membawa sepeda motor ke sekolah tidak akan diterapkan secara pukul rata. Aturan ini hanya akan berlaku ketat di wilayah yang sudah memiliki akses angkutan umum yang memadai.
Langkah ini diambil untuk menjamin keadilan bagi pelajar di daerah terpencil yang minim fasilitas transportasi publik, sehingga kegiatan belajar tidak terhambat kendala mobilitas.
Dedi menjelaskan bahwa kebijakan ini bersifat fleksibel dengan menyesuaikan kondisi geografis serta infrastruktur di setiap daerah di Jawa Barat.
"Larangan itu bagi daerah yang ada kendaraan umumnya. Jadi, yang tidak ada kendaraan umumnya boleh bawa (motor). Tetapi, yang masih ada kendaraan umumnya tidak diperbolehkan untuk bawa motor," ujar Dedi Mulyadi dikutip dari Antara, Kamis (26/2).
Sebagai solusi jangka panjang untuk wilayah yang sulit dijangkau, Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini tengah mengkaji penyediaan angkutan pelajar khusus.
"Kami lagi kaji, terutama di daerah-daerah terpencil. Kami akan menyiapkan mobil bersubsidi dari Pemprov Jabar," tuturnya.
Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat memastikan aturan kedisiplinan ini akan mulai diberlakukan secara resmi pada tahun ajaran baru 2026/2027. Selain pengaturan kendaraan, kebijakan ini juga mencakup larangan penggunaan knalpot bising (brong) hingga konsumsi minuman keras.
Kepala Disdik Jabar, Purwanto, menjelaskan bahwa integritas kebijakan ini akan diperkuat melalui komitmen tertulis bermeterai yang wajib ditandatangani oleh tiga pihak: sekolah, orang tua, dan siswa.
"Kami akan lakukan itu pada tahun ajaran baru 2026-2027. Akan ada surat pernyataan yang harus ditandatangani sekolah, orang tua, dan siswa," kata Purwanto.
Pemilihan waktu pemberlakuan pada tahun ajaran baru sengaja dilakukan agar pihak sekolah memiliki waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi. Selain itu, sekolah diharapkan dapat mempersiapkan instrumen pengawasan yang efektif di lingkungan masing-masing sebelum aturan benar-benar ditegakkan.
(Ant/P-4)
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti kompleksitasnya persoalan tambang di Jawa Barat. Tidak hanya yang ilegal, menurutnya yang legal pun tidak luput dari berbagai masalah.
Data laporan perkembangan APBN terbaru, total pendapatan regional Jawa Barat tercapai sebesar Rp11,09 triliun atau sekitar 5,88% dari target tahunan.
Posko ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat istirahat dan fasilitas umum bagi pemudik, tetapi juga sebagai pusat informasi jalur alternatif dan rawan bencana.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved