Segini Besaran Zakat Fitrah 2026 untuk Wilayah Jawa Barat: Uang dan Beras

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
BADAN Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Jawa Barat telah menetapkan standar besaran zakat fitrah untuk tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi. Ketetapan ini tertuang dalam Surat Edaran BAZNAS Provinsi Jawa Barat Nomor: 085/BAZNAS-JABAR/III/2026 yang menjadi panduan bagi seluruh umat Muslim di wilayah Pasundan.
Zakat fitrah adalah kewajiban bagi setiap jiwa Muslim yang mampu sebagai pembersih diri dari sisa-sisa kekhilafan selama berpuasa dan sebagai bentuk kepedulian sosial. Di Jawa Barat, nilai zakat fitrah dalam bentuk uang disesuaikan dengan harga beras kualitas standar di pasar lokal masing-masing daerah.
Bagi masyarakat yang ingin menunaikan zakat dengan makanan pokok, takarannya adalah 2,5 kilogram atau 3,5 liter beras per jiwa. Jika dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah, berikut adalah daftar lengkapnya:
|Wilayah
|Besaran Uang (Rp)
|Kabupaten Bogor
|Rp50.000
|Kota Bekasi, Kab. Bekasi
|Rp47.000
|Kota Depok, Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon
|Rp45.000
|Kabupaten Karawang
|Rp42.000
|Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut
|Rp40.500
|Kota Bandung, Cimahi, Purwakarta, Subang, Sumedang
|Rp40.000
|Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur
|Rp38.000
|Indramayu, Kuningan, Ciamis, Tasikmalaya
|Rp37.500
|Kota Banjar
|Rp32.500
|Kabupaten Pangandaran
|Rp32.000
Banyak masyarakat bertanya mengenai kapan waktu yang tepat untuk mulai membayar zakat fitrah. Menurut ketentuan syariat Islam, pembayaran zakat fitrah 2026 sudah bisa dimulai sejak tanggal 1 Ramadan.
Berikut adalah pembagian waktu pembayaran zakat fitrah:
BAZNAS Jawa Barat menyarankan masyarakat untuk menunaikan zakat lebih awal guna memudahkan proses pendistribusian kepada fakir miskin di pelosok daerah, sehingga manfaatnya bisa dirasakan sebelum hari kemenangan tiba.
Pastikan Anda membayar zakat melalui lembaga amil zakat yang resmi dan terpercaya untuk menjamin dana zakat Anda tersalurkan kepada mereka yang benar-benar berhak (Mustahik). (Z-4)
Pada tahun 2026, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui Keputusan Ketua BAZNAS RI Nomor 14 Tahun 2026 telah menetapkan standar terbaru untuk memudahkan
Bolehkah zakat fitrah dan mal untuk bangun masjid? Simak penjelasan hukum fikih dari sumber NU Online terkait asnaf Fi Sabilillah dan pendapat ulama.
Memahami hukum zakat fitrah menurut Mazhab Hanafi yang fleksibel soal waktu dan bagaimana Muhammadiyah mengadopsi prinsip ini untuk kemaslahatan umat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan beras zakat fitrah bagi warga terdampak banjir rob di pesisir Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Palu menetapkan besaran zakat fitrah tahun ini sebesar Rp37.500 per jiwa.
Kanada ingin terlebih dulu bertemu dengan pebisnis lokal untuk menjajaki peluang investasi.
Daftar titik macet arus mudik Lebaran 2026 di Jawa Barat. Cek jadwal one way Tol Cipali, titik pasar tumpah Pantura, dan rawan longsor di jalur Selatan Jabar.
Polda Jabar siagakan 26.692 personel gabungan untuk Operasi Ketupat Lodaya 2026. Simak rincian pengamanan arus mudik dan balik Lebaran di Jawa Barat di sini.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved