5.000 Kuota Mudik Bareng Pertamina 2026 Ludes dalam 6 Jam

ilustrasi(Antara)

PT Pertamina (Persero) menyampaikan apresiasi terhadap antusiasme masyarakat untuk mengikuti program Mudik Bareng Pertamina 2026. Kuota sebanyak 5.000 peserta sudah terpenuhi hanya dalam enam jam sejak dibukanya pendaftaran pada 3 Maret 2026 pukul 10.00 WIB melalui website resmi. Kuota tersebut terdiri dari 4.000 tiket keberangkatan dan 1.000 tiket untuk arus balik. Program mudik gratis ini menyediakan perjalanan ke lebih dari 20 kota di Pulau Jawa, termasuk fasilitas arus balik.

“Kami bersyukur kuota langsung terpenuhi pada hari pertama pembukaan pendaftaran, hal ini menunjukkan bahwa program Mudik Bareng Pertamina diminati masyarakat dan menjadi motivasi bagi kami untuk terus menghadirkan energi untuk masyarakat,” ujar Vice President Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron dalam keterangannya, Kamis (5/3).

Pertamina memastikan seluruh proses pendaftaran berjalan tertib dan transparan melalui sistem resmi yang telah disiapkan. Peserta yang terdaftar akan melewati tahap verifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Keberangkatan mudik gratis dijadwalkan pada Minggu, 15 Maret 2026, dari Plaza Keong Mas, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, menuju berbagai kota seperti Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Malang, hingga Banyuwangi. Sementara layanan arus balik tersedia pada 28 Maret 2026 dari empat kota yakni Cirebon, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya kembali ke Jakarta.

“Kami memastikan aspek keselamatan dan kenyamanan menjadi prioritas utama. Seluruh armada telah melalui pemeriksaan kelayakan operasional agar perjalanan peserta berlangsung aman dan lancar,” tambah Baron.

Pertamina mengimbau masyarakat untuk mendapatkan informasi resmi hanya melalui situs www.mudikpertamina2026.com, akun Instagram @pertamina, serta Hotline 0821-163-5901, 0821-163-5902, 0821-163-5904 dan 0811-1380-3353. (E-3)