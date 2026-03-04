Kuota Mudik Gratis Pemprov Jabar masih Tersisa 660 Kuota

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BAGI masyarakat Jawa Barat (Jabar) yang ingin mengikuti mudik gratis dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, diimbau segera mendaftarkan diri melalui aplikasi Sapawarga. Hal itu karena kuota mudik gratis 2026 tersisa 660 dari 3.040 kuota yang disediakan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar Dhani Gumelar kemarin menyebut hingga Selasa (3/3/), tinggal tiga rute yang masih bisa dipesan tiketnya, yakni Bandung ke Sukabumi, Bogor ke Pelabuhan Ratu dan Bogor (Cileungsi) ke Bandung.

"Rinciannya, rute Bandung ke Sukabumi tersisa 288 kuota, Bogor ke Pelabuhan Ratu 156 kuota, Bogor (Cileungsi) ke Bandung 216 kuota. Sedangkan tiket rute lain sudah habis dipesan, di antaranya Bekasi ke Tasikmalaya, Bandung ke Solo, Bandung ke Wonogiri, Bandung ke Yogyakarta dan Bekasi ke Bandung," jelasnya.

Baca juga : Kabar Baik! Kuota Mudik Lebaran Gratis untuk Warga Jakarta Dipastikan Bertambah

Begitu juga kata Dhani, tiket yang habis yakni rute Bandung ke Ciledug, Bandung ke Semarang, Bandung ke Solo, Bandung ke Sragen, Bandung ke Yogyakarta (Jasa Raharja), Yogyakarta ke Bandung serta Bekasi ke Purbalingga.

"Masyarakat bisa memesan tiket yang masih tersedia melalui aplikasi Sapawarga. Pendaftaran mudik gratis dibuka pada 11 Februari 2026 hingga 12 Maret 2026. Saat mendaftar, pemudik hanya perlu memasukan data diri seperti nama, nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor Kartu Keluarga, tanggal lahir dan rute keberangkatan," paparnya.

Menurut Dhani, pemilihan tanggal keberangkatan dilakukan saat aktivasi tiket pada 1 - 12 Maret 2026. Mudik gratis ini bisa diikuti masyarakat berdomisili di Jabar yang akan mudik ke luar Jabar. Masyarakat di luar Jabar yang ingin mudik ke Jabar pun dapat memesan tiket mudik gratis. Bagi warga yang sudah memesan tiket akan berangkat pada 13, 14 dan 15 Maret 2026 dengan titik keberangkatan dari beberapa lokasi, seperti Terminal Leuwipanjang (Bandung), Terminal Cikarang dan Kota Bekasi. Jumlah bus yang disediakan sebanyak 74 bus.

"Program mudik gratis diharapkan dapat membantu masyarakat pulang kampung dengan layak. Masyarakat pun bisa berhemat karena tak perlu mengeluarkan biaya mudik 2026. Selain itu, mudik gratis dengan bus dapat mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga menekan tingkat kemacetan," tandasnya.(H-2)