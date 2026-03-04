Jelang Arus Mudik 2026, KAI Daop 4 Pastikan Seluruh Lokomotif Siap Beroperasi

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENJELANG musim arus mudik-balik Lebaran 2026, Depo Lokomotif Tegal yang berada di bawah naungan PTKAI-Daop 4 Semarang, Jawa Tengah, memastikan seluruh lokomotif dalam kondisi prima dan siap operasi. Fokus utama diarahkan pada lokomotif yang berdinas untuk KA Tegal Bahari relasi Stasiun Tegal–Pasar Senen, Jakarta, yang menjadi salah satu kereta favorit masyarakat Tegal.
Depo Lokomotif Tegal juga memaksimalkan pelaksanaan daily check atau pemeriksaan harian secara menyeluruh sebelum lokomotif diberangkatkan. Peningkatan pengawasan dan optimalisasi pemeriksaan harian merupakan langkah preventif untuk menjamin keandalan sarana di tengah lonjakan mobilitas masyarakat.
Hal itu disampaikan Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, saat bersama sejumlah jurnalis, meninjau Depo Lokomotif Tegal di Kota Tegal, Rabu (4/3/2026). "Kami memastikan setiap lokomotif yang berdinas selama Angkutan Lebaran 2026, khususnya untuk KA Tegal Bahari, telah melalui proses daily check secara ketat dan sesuai standar operasional. Seluruh aspek teknis kami periksa secara detail guna menjamin keselamatan, keamanan, dan ketepatan waktu perjalanan pelanggan," ujar Luqman.
Luqman menuturkan ruang lingkup daily check meliputi pemeriksaan sistem pengereman, pengecekan mesin diesel dan sistem pelumasan, serta evaluasi sistem kelistrikan dan panel kontrol. Selain itu, petugas juga memeriksa level bahan bakar, oli, air pendingin, dan pasir lokomotif. Komponen penting seperti roda, bogie, suspensi, kompresor, klakson, lampu utama, hingga perangkat keselamatan dan sistem komunikasi turut diuji fungsinya.
"Pemeriksaan kebocoran serta pengecekan visual keseluruhan bodi lokomotif juga dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi gangguan teknis saat perjalanan. Selama masa Angkutan Lebaran, tim teknis Depo Lokomotif Tegal disiagakan selama 24 jam guna mengantisipasi dan menangani potensi gangguan secara cepat dan tepat," tutur Luqman.
Luqman menyebut di wilayah Daop 4 Semarang sendiri terdapat tiga depo lokomotif, yakni Depo Lokomotif Semarang Poncol, Cepu, dan Tegal, serta satu depo kereta di Semarang Poncol. Sebagai bentuk komitmen terhadap keselamatan, sebanyak 18 lokomotif dan 155 kereta penumpang di wilayah Daop 4 Semarang juga telah menjalani pemeriksaan kelaikan (rampcheck) oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.
"Hasil pemeriksaan menyatakan seluruh sarana dalam kondisi laik operasi untuk melayani Angkutan Lebaran 2026. “Keselamatan adalah prioritas utama. Oleh karena itu, selain meningkatkan frekuensi pemeriksaan, kami juga menyiapkan lokomotif dan kereta cadangan untuk mengantisipasi kondisi darurat. Dengan kesiapan ini, kami optimistis Angkutan Lebaran 2026 dapat berjalan aman, lancar, dan tepat waktu," jelas Luqman.
Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Depo Lokomotif Tegal, Yogi Effendi, menjelaskan bahwa setiap lokomotif yang akan berdinas wajib melalui tahapan pemeriksaan menyeluruh, termasuk penelitian bahan bakar dan kelengkapan administrasi. "Kami butuh waktu penelitian bahan bakar plus pengecekan, plus butuh administrasinya di sekitar 1 jam," jelas Yogi.
Yogi menambahkan apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan kendala teknis, pihaknya segera melakukan penanganan sesuai tingkat kerusakan. "Kalau untuk perbaikan ringan, kami di Depo Lokomotif Tegal siap untuk perbaikan ringan. Tapi kalau untuk perbaikan yang lebih besar, kita kirim ke Depo Lokomotif Semarang yang fasilitas perawatannya lebih memadai," tegas Yogi. (H-2)
PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Banten memastikan kesiapan Pelabuhan Ciwandan untuk mendukung kelancaran Angkutan Lebaran 2026.
Berbeda dengan tahun sebelumnya, Mudik Gratis Sumut 2026 menyediakan 5.500 kursi yang mencakup moda transportasi darat, kereta api, hingga jalur laut.
MENTERI Perhubungan Dudy Purwagandhi menginstruksikan jajarannya untuk konsisten melakukan pemeriksaaan laik jalan atau ramp check di moda transportasi pada masa angkutan Lebaran 2026.
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional, baik jalan non-tol maupun jalan tol. Hal itu guna mendukung kelancaran arus mudik.
AKTIVITAS angkutan laut menjelang arus mudik Lebaran di Pelabuhan Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur (kotim) Kalimantan Tengah , diperkirakan lebih ramai tahun ini.
Pelni memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan terjadi pada 18 Maret 2026 atau H-3 Lebaran 2025, sedangkan puncak arus balik berada pada 2 April 2026.
Dengan penambahan ini, kapasitas angkut meningkat sekitar 67 persen, dari 1.800 TEUs per bulan menjadi 3.000 TEUs per bulan.
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.
Setiap penumpang diperbolehkan membawa barang hingga 20 kg atau volume 100 dm³ (dimensi maksimal 70x48x30 cm) tanpa biaya tambahan per penumpang.
Program Motis Angkutan Lebaran 2026 telah dibuka pendaftarannya mulai Minggu, 1 Maret hingga 29 Maret 2026.
Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan menghadapi bertambahnya frekuensi perjalanan KA dan pelanggan selama masa angkutan Lebaran.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved