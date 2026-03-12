9 Ruas Tol Diskon 30 Persen saat Lebaran 2026, Berikut Daftarnya!

Jasa Marga berlakukan diskon tarif tol 30% di 9 ruas untuk Mudik Lebaran 2026(Dok. Jasa Marga)

Mudik Lebaran 2026 menjadi momentum yang dinanti, terutama dengan adanya kebijakan strategis dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan distribusi kendaraan, Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% di 9 ruas jalan tol strategis.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan bahwa program ini bertujuan mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal. Potongan harga ini diharapkan mampu mengurangi beban kepadatan pada hari-hari puncak mudik.

Daftar Ruas Tol dengan Diskon 30% Lebaran 2026

Potongan tarif ini berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus (jarak jauh). Berikut adalah rincian tarif untuk kendaraan Golongan I:

Rute Perjalanan Tarif Normal Tarif Diskon (30%) GT Cikampek Utama - GT Kalikangkung (Mudik) Rp446.500 Rp312.550 GT Kalikangkung - GT Cikampek Utama (Balik) Rp467.500 Rp327.250 Pangkalan Brandan - Kisaran (Sumatera) Rp263.500 Rp224.200 GT Kalihurip Utama - GT Cisumdawu Utama Rp134.000 Rp93.800

Syarat Mendapatkan Potongan Tarif Tol

Penting bagi pengguna jalan untuk memahami bahwa diskon ini memiliki syarat teknis yang ketat. Berikut adalah poin-poin yang harus diperhatikan agar diskon tidak hangus:

Satu Kartu untuk Semua: Pengguna wajib menggunakan satu kartu uang elektronik yang sama untuk proses tap in di gerbang asal dan tap out di gerbang tujuan.

Pengguna wajib menggunakan satu kartu uang elektronik yang sama untuk proses tap in di gerbang asal dan tap out di gerbang tujuan. Saldo Harus Cukup: Potongan tarif tidak berlaku jika saldo uang elektronik tidak mencukupi saat transaksi di gerbang keluar. Pastikan saldo terisi minimal sesuai tarif diskon sebelum memulai perjalanan.

Potongan tarif tidak berlaku jika saldo uang elektronik tidak mencukupi saat transaksi di gerbang keluar. Pastikan saldo terisi minimal sesuai tarif diskon sebelum memulai perjalanan. Perjalanan Menerus: Diskon hanya diberikan untuk perjalanan jarak jauh (barrier to barrier) sesuai rute yang telah ditentukan dalam program Jasa Marga Group.

Diskon hanya diberikan untuk perjalanan jarak jauh (barrier to barrier) sesuai rute yang telah ditentukan dalam program Jasa Marga Group. Keterbacaan Data: Pastikan kartu dalam kondisi baik agar asal perjalanan dan golongan kendaraan terbaca sempurna oleh sistem transaksi tol.

Tips Mudik: Lakukan pengisian saldo Mata Uang Rupiah pada kartu elektronik Anda minimal 24 jam sebelum keberangkatan untuk menghindari kendala kegagalan sistem saat top-up di rest area.

People Also Ask (FAQ)

Apakah diskon berlaku untuk semua golongan kendaraan?

Ya, potongan tarif 30% berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus pada ruas tol yang ditentukan, meskipun simulasi harga sering kali menonjolkan Golongan I sebagai basis utama.

Bagaimana jika saya berganti kartu di tengah jalan?

Jika Anda berganti kartu, sistem tidak dapat memverifikasi perjalanan menerus Anda dari gerbang asal. Akibatnya, Anda akan dikenakan tarif normal atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah rute tol fungsional juga mendapatkan diskon?

Diskon tarif umumnya berlaku pada ruas tol yang sudah beroperasi penuh dan dikelola oleh Jasa Marga Group. Untuk ruas fungsional, biasanya diberlakukan tarif Rp0 alias gratis selama periode mudik.