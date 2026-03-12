9 Ruas Tol Diskon 30 Persen saat Lebaran 2026, Berikut Daftarnya!

Headline
Kemantapan jalan nasional sudah mencapai 93,5%
Mudik Lebaran 2026 menjadi momentum yang dinanti, terutama dengan adanya kebijakan strategis dari PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas dan distribusi kendaraan, Jasa Marga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% di 9 ruas jalan tol strategis.
Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, menyatakan bahwa program ini bertujuan mendorong masyarakat untuk melakukan perjalanan lebih awal. Potongan harga ini diharapkan mampu mengurangi beban kepadatan pada hari-hari puncak mudik.
Potongan tarif ini berlaku bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus (jarak jauh). Berikut adalah rincian tarif untuk kendaraan Golongan I:
|Rute Perjalanan
|Tarif Normal
|Tarif Diskon (30%)
|GT Cikampek Utama - GT Kalikangkung (Mudik)
|Rp446.500
|Rp312.550
|GT Kalikangkung - GT Cikampek Utama (Balik)
|Rp467.500
|Rp327.250
|Pangkalan Brandan - Kisaran (Sumatera)
|Rp263.500
|Rp224.200
|GT Kalihurip Utama - GT Cisumdawu Utama
|Rp134.000
|Rp93.800
Penting bagi pengguna jalan untuk memahami bahwa diskon ini memiliki syarat teknis yang ketat. Berikut adalah poin-poin yang harus diperhatikan agar diskon tidak hangus:
Tips Mudik: Lakukan pengisian saldo Mata Uang Rupiah pada kartu elektronik Anda minimal 24 jam sebelum keberangkatan untuk menghindari kendala kegagalan sistem saat top-up di rest area.
Ya, potongan tarif 30% berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melakukan perjalanan menerus pada ruas tol yang ditentukan, meskipun simulasi harga sering kali menonjolkan Golongan I sebagai basis utama.
Jika Anda berganti kartu, sistem tidak dapat memverifikasi perjalanan menerus Anda dari gerbang asal. Akibatnya, Anda akan dikenakan tarif normal atau denda sesuai ketentuan yang berlaku.
Diskon tarif umumnya berlaku pada ruas tol yang sudah beroperasi penuh dan dikelola oleh Jasa Marga Group. Untuk ruas fungsional, biasanya diberlakukan tarif Rp0 alias gratis selama periode mudik.
