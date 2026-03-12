Pelni Prediksi Puncak Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Tanjung Priok Terjadi pada H-3

Pemudik dan pramuantar membawa barang bawaan saat antre masuk ke dalam kapal Pelni KM Dobonsolo di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (25/3/2025).(MI/Usman Iskandar)

PT Pelni Cabang Jakarta memperkirakan puncak arus mudik Lebaran 1447 Hijriah di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara akan terjadi pada H-3 Idul Fitri, tepatnya Rabu (18/3) dan Kamis (19/3). Pada periode tersebut, aktivitas penumpang diprediksi meningkat signifikan seiring tingginya minat masyarakat menggunakan transportasi laut untuk pulang ke kampung halaman.

"Puncak arus mudik tahun ini diprediksi terjadi pada Rabu (18/3) dan Kamis (19/3) di Pelabuhan Tanjung Priok," kata Kepala Cabang PT Pelni Jakarta Antonius Lumban Gaol di Jakarta, Kamis (12/3).

Antonius menjelaskan, pada periode tersebut akan tersedia satu kapal yang dijadwalkan mengangkut para pemudik dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju berbagai pelabuhan di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur selama masa libur Idul Fitri 1447 Hijriah.

Ia menambahkan bahwa aktivitas di terminal penumpang diperkirakan akan meningkat cukup tinggi. Oleh karena itu, pihaknya bersama sejumlah pemangku kepentingan telah menyiapkan pos pengamanan untuk memastikan pelayanan terhadap penumpang berjalan lancar.

"Aktivitas penumpang akan tinggi di terminal penumpang dan kami bersama pemangku kepentingan sudah menyiapkan pos pengamanan dalam melayani penumpang," kata dia.

Arus Balik

Sementara itu, arus balik menuju Pelabuhan Tanjung Priok diperkirakan akan terjadi pada Rabu (25/3). Pada tanggal tersebut dijadwalkan ada kapal yang bersandar di pelabuhan untuk membawa penumpang yang kembali ke Jakarta setelah merayakan Lebaran di kampung halaman.

Selain itu, PT Pelni Cabang Jakarta juga memproyeksikan adanya peningkatan jumlah penumpang yang menggunakan kapal laut dari Pelabuhan Tanjung Priok menuju berbagai daerah di Indonesia selama musim mudik Lebaran 2026 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Kami prediksi ada kenaikan jumlah penumpang mencapai 6% hingga tujuh persen atau di angka 49.100 penumpang," kata Antonius.

Menurut Antonius, peningkatan jumlah penumpang tersebut diperkirakan dipengaruhi oleh adanya program subsidi dari pemerintah berupa potongan harga tiket kapal bagi masyarakat.

"Ini akan menarik jumlah penumpang yang akan berlayar dari Pelabuhan Tanjung Priok," ujarnya.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, Pelni juga memastikan seluruh tiket perjalanan kapal dapat dibeli secara daring. Dengan sistem ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh tiket dengan lebih mudah sekaligus mencegah praktik percaloan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya memastikan tidak ada praktik calo tiket di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, baik di terminal penumpang maupun di Kantor Pelni Cabang Jakarta. (Ant/E-4)