Arus Mudik 2026: 14 Persen Kendaraan sudah Keluar Jakarta

Sebanyak 14% kendaraan atau sekitar 285 ribu unit tercatat telah meninggalkan Jakarta pada hari pertama pelaksanaan Operasi Ketupat 2026, menurut data yang disampaikan oleh PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Direktur Utama Jasa Marga Rivan Achmad Purwantoro mengatakan angka tersebut berasal dari proyeksi total kendaraan yang diperkirakan keluar dari Jakarta selama periode mudik Lebaran tahun ini.
Menurutnya, sekitar 285 ribu kendaraan telah keluar dari Jakarta dari total proyeksi 3,5 juta kendaraan yang diperkirakan melakukan perjalanan mudik.
“Dari proyeksi Jasa Marga terhadap jumlah kendaraan, saat ini sudah keluar dari Jakarta sebesar 14 persen. Kondisi ini masih dapat dikendalikan tanpa perlu dilakukan rekayasa lalu lintas,” ujar Rivan di Gedung Jasa Marga Tollroad Command Center di Bekasi, Jawa Barat.
Rivan menjelaskan bahwa sebagian besar kendaraan yang keluar dari Jakarta bergerak menuju jalur timur melalui jaringan Tol Trans Jawa. Sementara itu, arus kendaraan menuju wilayah lain seperti Bandung atau jalur selatan Jawa belum menunjukkan peningkatan signifikan.
Ia mengatakan distribusi kendaraan masih akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Ia memperkirakan pergerakan kendaraan akan kembali meningkat pada akhir pekan.
“Masih ada kemungkinan pada hari Sabtu dan Minggu akan terjadi peningkatan pergerakan kendaraan,” katanya.
Sebelumnya, Jasa Marga memperkirakan total kendaraan yang meninggalkan Jakarta selama musim mudik Lebaran mencapai 3,5 juta unit. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada 18 Maret 2026, meskipun pergerakan kendaraan sudah mulai terlihat sejak Jumat (13/3).
Dari total kendaraan tersebut, distribusi tujuan diperkirakan terbagi sebagai berikut:
Jasa Marga menyatakan akan terus memantau perkembangan arus lalu lintas di seluruh ruas tol yang dikelola untuk memastikan perjalanan pemudik tetap lancar dan aman selama periode Lebaran. (E-3)
