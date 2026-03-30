Arus Balik Melonjak pada 30 Maret, Pelni Layani 27 Ribu Penumpang Sehari

Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) mencatat lonjakan signifikan realisasi penumpang pada hari ini, Senin (30/3). Total penumpang yang dilayani hari ini mencapai 27.296 orang. Angka itu meningkat 34,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu hanya 20.304 penumpang.
Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyampaikan, hingga 30 Maret 2026, total penumpang arus balik periode 23 Maret hingga 6 April 2026 telah mencapai 277.549 orang.
“Hari ini menjadi salah satu hari dengan realisasi penumpang tertinggi selama periode arus balik Lebaran 2026. Kami mencatat total penjualan tiket untuk seluruh periode Angkutan Lebaran periode 6 Maret hingga 6 April 2026 mencapai 594.547 tiket, yang terdiri dari 541.144 pax kapal penumpang dan 53.403 pax kapal perintis,” ujar Andayani dalam keterangannya, Senin (30/3).
Selama periode Angkutan Lebaran berjalan, katanya, rata-rata On Time Performance kapal Pelni mencapai 97%. Pihaknya pun terus memastikan seluruh armada dan kru siap melayani sepenuh hati dan tetap fokus untuk selalu menerapkan safety first, zero accident serta service excellent.
“Meskipun mengalami lonjakan yang signifikan,Pelni tetap memperhatikan keselamatan pelayaran dan selalu berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dalam memperhatikan kapasitas maksimal di atas kapal,” tegasnya. (H-2)
DIREKTORAT Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Barat melaporkan adanya penurunan signifikan dalam jumlah kecelakaan lalu lintas selama periode arus mudik dan balik Lebaran 2026.
Pada arus balik Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 1 Jakarta mencatat sebanyak 18.753 penumpang tiba di Stasiun Pasar Senen pada Minggu sore (29/3).
Volume lalu lintas yang kembali ke wilayah Jabotabek pada H+7 Idulfitri 1447H/2026 atau Sabtu, 28 Maret 2026 mencapai 212.138 kendaraan.
Direktur Utama Pelni Tri Andayani atau akrab disapa Anda menyampaikan per 29 Maret 2026, penjualan tiket untuk periode arus balik yaitu 23 Maret hingga 6 April 2026 telah mencapai 268.746 tiket.
Berdasarkan data Posko Bakauheni selama 24 jam pada 28 Maret 2026 pukul 00.00–23.59 WIB, tercatat 111.589 penumpang menyeberang dari Sumatra ke Jawa, turun 11%
Selama masa operasional posko sejak 13-30 Maret 2026, total penumpang yang dilayani mencapai 766.175 orang.
Pada masa arus balik, yaitu pada Lebaran kedua atau 22 Maret hingga H+7 atau 29 Maret, rata-rata penumpang mencapai 11.834 orang per hari.
Selama periode arus balik 23–29 Maret 2026, menurut Luqman Arif, KAI Daop 4 Semarang telah melayani total 477.299 penumpang, bahkan jumlah penumpang yang masih stabil tinggi ini
Selama 18 hari masa Angkutan Lebaran 2026, Daop 4 Semarang melayani penumpang sebanyak 1.093.135 penumpang.
Selama periode 11 hingga 28 Maret 2026, KAI telah melayani 4.215.419 pelanggan, terdiri dari 3.521.946 pelanggan kereta api jarak jauh dan 693.473 pelanggan kereta api lokal.
