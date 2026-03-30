Arus Balik Melonjak pada 30 Maret, Pelni Layani 27 Ribu Penumpang Sehari

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT Pelni (Persero) mencatat lonjakan signifikan realisasi penumpang pada hari ini, Senin (30/3). Total penumpang yang dilayani hari ini mencapai 27.296 orang. Angka itu meningkat 34,5% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu hanya 20.304 penumpang.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani menyampaikan, hingga 30 Maret 2026, total penumpang arus balik periode 23 Maret hingga 6 April 2026 telah mencapai 277.549 orang.

“Hari ini menjadi salah satu hari dengan realisasi penumpang tertinggi selama periode arus balik Lebaran 2026. Kami mencatat total penjualan tiket untuk seluruh periode Angkutan Lebaran periode 6 Maret hingga 6 April 2026 mencapai 594.547 tiket, yang terdiri dari 541.144 pax kapal penumpang dan 53.403 pax kapal perintis,” ujar Andayani dalam keterangannya, Senin (30/3).

Selama periode Angkutan Lebaran berjalan, katanya, rata-rata On Time Performance kapal Pelni mencapai 97%. Pihaknya pun terus memastikan seluruh armada dan kru siap melayani sepenuh hati dan tetap fokus untuk selalu menerapkan safety first, zero accident serta service excellent.

“Meskipun mengalami lonjakan yang signifikan,Pelni tetap memperhatikan keselamatan pelayaran dan selalu berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dalam memperhatikan kapasitas maksimal di atas kapal,” tegasnya. (H-2)