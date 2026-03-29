Hari Terakhir Libur Sekolah, Stasiun KA Dipadati Penumpang

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
ARUS balik pelanggan kereta api di wilayah Sumatera Utara mencapai puncaknya pada hari ini, Minggu (29/3), yang bertepatan dengan hari terakhir masa libur sekolah pasca-Lebaran 2026. Pantauan di sejumlah stasiun menunjukkan kepadatan penumpang yang didominasi oleh rombongan keluarga.
Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menyampaikan bahwa hingga pukul 09.00 WIB pagi tadi tercatat sebanyak 10.484 tiket telah ludes terjual untuk berbagai rute perjalanan di wilayah Sumatera Utara.
"Berdasarkan pantauan di Stasiun Medan, pergerakan penumpang yang naik dan turun hari ini didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak mereka. Hari terakhir libur sekolah ini dimanfaatkan para keluarga untuk kembali ke domisili asal agar besok anak-anak sudah siap kembali beraktivitas di sekolah," kata Anwar.
Selama 19 hari masa Angkutan Lebaran 2026, terhitung sejak 11 Maret hingga hari ini, 29 Maret, KAI Divre I Sumatera Utara telah melayani total 190.816 pelanggan. Angka ini menunjukkan tren positif dengan peningkatan sebesar 2 persen dibandingkan periode yang sama pada Lebaran 2025 yang melayani 187.179 penumpang.
Anwar menilai bahwa tren kenaikan ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang semakin tinggi terhadap moda transportasi rel.
"Animo pelanggan kereta api di Sumatera Utara terus tumbuh. Hal ini menjadi bukti semakin sadarnya masyarakat untuk menggunakan sarana transportasi umum guna bepergian antarkota di dalam provinsi," imbuhnya.
Data KAI menunjukkan perbedaan signifikan antara arus mudik dan arus balik. Pada masa arus balik, yaitu pada Lebaran kedua atau 22 Maret hingga H+7 atau 29 Maret, rata-rata penumpang mencapai 11.834 orang per hari. Sementara itu, pada arus mudik yang terjadi sejak H-10 atau 11 Maret hingga Lebaran pertama atau 21 Maret, rata-rata harian berada di angka 8.740 penumpang.
"Jika melihat data pada masa Angkutan Lebaran sebelumnya, polanya memang demikian. Data ini menunjukkan bahwa kereta api di Sumatera Utara saat Lebaran bukan hanya digunakan sebagai sarana mudik, tetapi juga transportasi pilihan untuk berwisata atau bersilaturahmi karena waktu perjalanan yang jauh lebih efisien," jelas Anwar.
Pilihan masyarakat untuk beralih menggunakan kereta api merupakan langkah konkret dalam mendukung program pemerintah terkait efisiensi energi. Di tengah kondisi harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang sedang mengalami kenaikan, penggunaan transportasi massal seperti kereta api menjadi solusi cerdas bagi masyarakat untuk menekan biaya perjalanan sekaligus membantu mengurangi beban konsumsi energi nasional secara kolektif.
Anwar menegaskan komitmen KAI dalam memastikan keamanan dan kenyamanan setiap individu yang menggunakan jasa kereta api.
"KAI Divre I Sumatera Utara terus berupaya memberikan perjalanan yang efisien, bebas macet, dan nyaman agar masyarakat dapat tiba di rumah dengan kondisi prima. KAI bangga bisa menjadi bagian dari cerita perjalanan liburan dan berkomitmen untuk terus melayani sepenuh hati demi kenyamanan setiap pelanggan," pungkasnya. (H-2)
Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, volume penumpang kereta api di KAI Daop 6 Yogyakarta masih tinggi hingga H+8 Lebaran 2026.
Selama 18 hari masa Angkutan Lebaran 2026, Daop 4 Semarang melayani penumpang sebanyak 1.093.135 penumpang.
KA Putri Deli menjadi pilihan utama masyarakat dengan total 4.479 tiket terjual untuk enam perjalanan yang tersedia.
Sepanjang 17 hari masa angkutan Lebaran, pihaknya telah berhasil mengamankan 11 barang temuan yang langsung dimasukkan ke dalam sistem database Lost and Found KAI.
Secara kumulatif, selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Divre I Sumut telah mendistribusikan sebanyak 186.861 tiket.
KA Putri Deli menjadi pilihan utama masyarakat dengan total 4.479 tiket terjual untuk enam perjalanan yang tersedia.
Kunci utama keberhasilan aturan pembatasan gawai bukan hanya pada larangan, melainkan pada keteladanan orangtua sebagai role model.
Anak sudah libur sekolah tapi Anda masih harus bekerja? Temukan 7 solusi cerdas agar anak tetap produktif dan ceria tanpa rasa bersalah. Cek di sini!
Program makan bergizi gratis atau MBG tetap disalurkan selama libur sekolah, Direktur Ekonomi Celios mengusulkan agar MBG dialihkan untuk membantu korban bencana banjir di Sumatra
Pada libur sekolah makan bergizi gratis atau MBG tetap disalurkan dengan skema paket kombinasi. Begini skemanya
