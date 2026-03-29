Hari Terakhir Libur Lebaran, Arus Balik KA di Stasiun Tegal Tinggi

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.
MEMASUKI hari terakhir masa Libur Lebaran 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 4 Semarang, Jawa Tengah, mencatat volume penumpang arus balik yang masih tinggi di Stasiun Tegal.
Data sementara Mimggu (29/3,/2025) per pukul 09.00 WIB, tercatat sebanyak 8.528 penumpang menggunakan layanan kereta api di Stasiun Tegal, dengan rincian 5.383 penumpang berangkat dan 3.145 penumpang datang.
Selama periode arus balik yang berlangsung pada 23 hingga 29 Maret 2026, Stasiun Tegal mencatat telah melayani sebanyak 70.866 penumpang, dengan distribusi harian yang relatif stabil. Adapun rinciannya sebagai berikut:
- 23 Maret: 6.070 penumpang naik dan 5.393 penumpang turun
- 24 Maret: 6.501 penumpang naik dan 5.047 penumpang turun
- 25 Maret: 6.024 penumpang naik dan 4.641 penumpang turun
- 26 Maret: 6.066 penumpang naik dan 3.769 penumpang turun
- 27 Maret: 5.780 penumpang naik dan 3.562 penumpang turun
- 28 Maret: 5.831 penumpang naik dan 3.654 penumpang turun
- 29 Maret: 5.383 penumpang naik dan 3.145 penumpang turun
Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan bahwa KAI terus memastikan kelancaran operasional selama periode arus balik dengan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang ada.
“Kami mengoperasikan sebanyak 36 perjalanan kereta api jarak jauh setiap hari, termasuk 2 perjalanan KA tambahan, dengan total kapasitas mencapai 19.246 tempat duduk per hari. Hal ini merupakan upaya KAI dalam memastikan kebutuhan mobilitas masyarakat tetap terpenuhi dengan layanan yang aman dan nyaman,” ujar Luqman.
Adapun lima stasiun dengan jumlah penumpang terbanyak pada 29 Maret 2026 yaitu:
Lukman menuturkan selama 18 hari masa Angkutan Lebaran 2026, Daop 4 Semarang melayani penumpang sebanyak 1.093.135 penumpang, terdiri dari 533.511 penumpang naik dan 559.624 penumpang turun pada periode 11 hingga 29 Maret 2026.
"Selain itu, pada masa Angkutan Lebaran 2026, di Stasiun Tegal juga mencatat sejumlah kereta api favorit masyarakat dengan tingkat okupansi tinggi," terang Luqman.
Lima kereta api dengan jumlah pelanggan terbanyak di wilayah Daop 4 antara lain :
Tingginya minat terhadap kereta-kereta tersebut menunjukkan pola perjalanan masyarakat yang didominasi relasi jarak menengah dan pendek dengan jadwal yang fleksibel serta harga yang kompetitif.
KAI Daop 4 Semarang mengimbau kepada seluruh pelanggan untuk datang lebih awal ke stasiun, minimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan, guna menghindari keterlambatan serta memastikan proses boarding berjalan lancar.
Menurut Luqman selama masa Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 4 Semarang terus berkomitmen menghadirkan perjalanan kereta api yang selamat, aman, nyaman, dan tepat waktu, melalui berbagai peningkatan pelayanan, kesiapsiagaan petugas, serta pengamanan operasional baik di stasiun maupun di sepanjang jalur kereta api.
"KAI juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mudik dan arus balik Lebaran menggunakan kereta api," pungkasnya. (H-2)
