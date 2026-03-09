KAI Hadirkan Promo Program Ramadhan Festive 2026, Diskon Tiket 30% dan Tarif Flash Sale

Ilustrasi(Dok Humas KAI)

MENINGKATKAN minat masyarakat untuk menggunakan kereta api (KA) saat Ramadan 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan promo program Ramadhan Festive 2026. Program ini memberikan diskon 30% dan Tarif Flash Sale untuk tiket KA pada periode tertentu. Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.

“Tiket dengan harga diskon dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI mulai tanggal 9 Maret 2026. Tarif diskon berlaku untuk perjalanan kereta api dengan keberangkatan pada periode yang sama, yakni 9 hingga 20 Maret 2026,” ujar Luqman melalui keterangan resmi, Minggu (8/3/2026).

Berikut daftar KA yang mendapatkan diskon 30%:

KA Argo Bromo Anggrek (1B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Argo Bromo Anggrek (3B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Argo Sindoro (17) relasi Semarang-Jakarta Baca juga : KAI Beri Diskon Tiket Kereta 20 Persen untuk Rayakan HUT ke-80 RI KA Argo Sindoro (19) relasi Semarang-Jakarta KA Argo Muria (21A) relasi Semarang-Jakarta KA Argo Muria (22) relasi Jakarta-Semarang KA Argo Merbabu (23) relasi Semarang-Jakarta KA Argo Merbabu (25) relasi Semarang-Jakarta KA Argo Merbabu (27) relasi Semarang-Jakarta KA Argo Anjasmoro (29F) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Argo Anjasmoro (30F) relasi Jakarta-Semarang-Surabaya KA Harina (95) relasi Surabaya-Semarang-Bandung KA Harina (99) relasi Surabaya-Semarang-Bandung KA Gunungjati (119B) relasi Semarang-Jakarta KA Tawang jaya Premium (179B) relasi Semarang-Jakarta KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen KA Ciremai (171B) relasi Semarang-Bandung KA Blambangan Ekspres (145) relasi Ketapang-Jakarta KA Dharmawangsa Ekspres (165) relasi Surabaya-Pasarsenen KA Kertajaya Tambahan (7017B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Kertajaya (253) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Tawang Jaya (259B) relasi Semarang-Jakarta KA Matarmaja (269A) relasi Malang-Semarang-Jakarta KA Sembrani (39) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Sembrani (41) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Sembrani Tambahan (7003A) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta KA Pandalungan (31) relasi Jember–Jakarta KA Brawijaya (37) relasi Malang–Jakarta KA Brantas (151) relasi Blitar–Jakarta KA Brantas Tambahan (7015A) relasi Blitar–Jakarta KA Ambarawa Ekspres (263) relasi Surabaya-Semarang KA Ambarawa Ekspres (264) relasi Semarang-Surabaya KA Ambarawa Ekspres (265) relasi Surabaya–Semarang KA Sancaka Utara (233F) relasi Surabaya-Cilacap KA Sancaka Utara (236F) relasi Cilacap–Surabaya KA Tegal Bahari (203) relasi Tegal–Jakarta KA Gumarang (163A) relasi Surabaya–Jakarta KA Jayabaya (91) relasi Surabaya-Jakarta

Berikut daftar KA yang mendapatkan tarif Flash sale:

Luqman menambahkan bahwa promo ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan setia KAI sekaligus mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik lebih awal dengan harga yang lebih terjangkau. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi lebih awal tanpa harus menunggu momen Idul Fitri, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar, serta mendapatkan tiket dengan harga yang lebih hemat,” pungkasnya.

Diketahui, tiket dengan tarif promo ini berlaku pada KA Eksekutif dan Ekonomi serta promo ini tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, serta dapat dibatalkan atau diubah jadwal selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tersebut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, email [email protected], atau media sosial KAI121. (H-2)