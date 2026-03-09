Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

KAI Hadirkan Promo Program Ramadhan Festive 2026, Diskon Tiket 30% dan Tarif Flash Sale

Supardji Rasban
09/3/2026 22:10
Ilustrasi(Dok Humas KAI)

MENINGKATKAN minat masyarakat untuk menggunakan kereta api (KA) saat Ramadan 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan promo program Ramadhan Festive 2026. Program ini memberikan diskon 30% dan Tarif Flash Sale untuk tiket KA pada periode tertentu. Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.

“Tiket dengan harga diskon dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI mulai tanggal 9 Maret 2026. Tarif diskon berlaku untuk perjalanan kereta api dengan keberangkatan pada periode yang sama, yakni 9 hingga 20 Maret 2026,” ujar Luqman melalui keterangan resmi, Minggu (8/3/2026).

Berikut daftar KA yang mendapatkan diskon 30%:

  1. KA Argo Bromo Anggrek (1B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  2. KA Argo Bromo Anggrek (3B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  3. KA Argo Sindoro (17) relasi Semarang-Jakarta

  4. KA Argo Sindoro (19) relasi Semarang-Jakarta

  5. KA Argo Muria (21A) relasi Semarang-Jakarta

  6. KA Argo Muria (22) relasi Jakarta-Semarang

  7. KA Argo Merbabu (23) relasi Semarang-Jakarta

  8. KA Argo Merbabu (25) relasi Semarang-Jakarta

  9. KA Argo Merbabu (27) relasi Semarang-Jakarta

  10. KA Argo Anjasmoro (29F) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  11. KA Argo Anjasmoro (30F) relasi Jakarta-Semarang-Surabaya

  12. KA Harina (95) relasi Surabaya-Semarang-Bandung

  13. KA Harina (99) relasi Surabaya-Semarang-Bandung

  14. KA Gunungjati (119B) relasi Semarang-Jakarta

  15. KA Tawang jaya Premium (179B) relasi Semarang-Jakarta

  16. KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen

  17. KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen

  18. KA Ciremai (171B) relasi Semarang-Bandung

  19. KA Blambangan Ekspres (145) relasi Ketapang-Jakarta

  20. KA Dharmawangsa Ekspres (165) relasi Surabaya-Pasarsenen

  21. KA Kertajaya Tambahan (7017B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  22. KA Kertajaya (253) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  23. KA Tawang Jaya (259B) relasi Semarang-Jakarta

  24. KA Matarmaja (269A) relasi Malang-Semarang-Jakarta

  25. KA Sembrani (39) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  26. KA Sembrani (41) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  27. KA Sembrani Tambahan (7003A) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  28. KA Pandalungan (31) relasi Jember–Jakarta

  29. KA Brawijaya (37) relasi Malang–Jakarta

  30. KA Brantas (151) relasi Blitar–Jakarta

  31. KA Brantas Tambahan (7015A) relasi Blitar–Jakarta

  32. KA Ambarawa Ekspres (263) relasi Surabaya-Semarang

  33. KA Ambarawa Ekspres (264) relasi Semarang-Surabaya

  34. KA Ambarawa Ekspres (265) relasi Surabaya–Semarang

  35. KA Sancaka Utara (233F) relasi Surabaya-Cilacap

  36. KA Sancaka Utara (236F) relasi Cilacap–Surabaya

  37. KA Tegal Bahari (203) relasi Tegal–Jakarta

  38. KA Gumarang (163A) relasi Surabaya–Jakarta

  39. KA Jayabaya (91) relasi Surabaya-Jakarta

Berikut daftar KA yang mendapatkan tarif Flash sale:

  1. KA Argo Bromo Anggrek (1B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  2. KA Argo Bromo Anggrek (3B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  3. KA Argo Sindoro (17) relasi Semarang-Jakarta

  4. KA Argo Sindoro (19) relasi Semarang-Jakarta

  5. KA Argo Muria (21A) relasi Semarang-Jakarta

  6. KA Argo Merbabu (23) relasi Semarang-Jakarta

  7. KA Argo Merbabu (25) relasi Semarang-Jakarta

  8. KA Argo Merbabu (27) relasi Semarang-Jakarta

  9. KA Sembrani (39) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  10. KA Sembrani (41) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  11. KA Sembrani Tambahan (7003A) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  12. KA Argo Anjasmoro (29F) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  13. KA Argo Anjasmoro (30F) relasi Jakarta-Semarang-Surabaya

  14. KA Harina (95) relasi Surabaya-Semarang-Bandung

  15. KA Harina (99) relasi Surabaya-Semarang-Bandung

  16. KA Gumarang (163A) relasi Surabaya–Jakarta

  17. KA Jayabaya (91) relasi Surabaya-Jakarta

  18. KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen

  19. KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen

  20. KA Brawijaya (37) relasi Malang–Jakarta

  21. KA Brantas Tambahan (7015A) relasi Blitar–Jakarta

  22. KA Tawang jaya Premium (179B) relasi Semarang-Jakarta

  23. KA Kertajaya (253) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  24. KA Kertajaya Tambahan (7017B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta

  25. KA Brantas (151) relasi Blitar–Jakarta

  26. KA Dharmawangsa Ekspres (165) relasi Surabaya-Pasarsenen

  27. KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen

  28. KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen

  29. KA Tawang Jaya (259B) relasi Semarang-Jakarta

  30. KA Matarmaja (269A) relasi Malang-Semarang-Jakarta

Luqman menambahkan bahwa promo ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan setia KAI sekaligus mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik lebih awal dengan harga yang lebih terjangkau. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi lebih awal tanpa harus menunggu momen Idul Fitri, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar, serta mendapatkan tiket dengan harga yang lebih hemat,” pungkasnya.

Diketahui, tiket dengan tarif promo ini berlaku pada KA Eksekutif dan Ekonomi serta promo ini tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, serta dapat dibatalkan atau diubah jadwal selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tersebut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, email [email protected], atau media sosial KAI121. (H-2)



Editor : Indrastuti
