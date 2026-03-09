KAI Hadirkan Promo Program Ramadhan Festive 2026, Diskon Tiket 30% dan Tarif Flash Sale

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
MENINGKATKAN minat masyarakat untuk menggunakan kereta api (KA) saat Ramadan 2026, PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan promo program Ramadhan Festive 2026. Program ini memberikan diskon 30% dan Tarif Flash Sale untuk tiket KA pada periode tertentu. Manager Humas KAI Daop 4 Semarang, Luqman Arif, menyampaikan terdapat 69 perjalanan KA yang mendapatkan diskon tiket promo ini di wilayah Daop 4 Semarang.
“Tiket dengan harga diskon dapat dibeli melalui seluruh kanal penjualan resmi KAI mulai tanggal 9 Maret 2026. Tarif diskon berlaku untuk perjalanan kereta api dengan keberangkatan pada periode yang sama, yakni 9 hingga 20 Maret 2026,” ujar Luqman melalui keterangan resmi, Minggu (8/3/2026).
Berikut daftar KA yang mendapatkan diskon 30%:
KA Argo Bromo Anggrek (1B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Bromo Anggrek (3B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Sindoro (17) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Sindoro (19) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Muria (21A) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Muria (22) relasi Jakarta-Semarang
KA Argo Merbabu (23) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Merbabu (25) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Merbabu (27) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Anjasmoro (29F) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Anjasmoro (30F) relasi Jakarta-Semarang-Surabaya
KA Harina (95) relasi Surabaya-Semarang-Bandung
KA Harina (99) relasi Surabaya-Semarang-Bandung
KA Gunungjati (119B) relasi Semarang-Jakarta
KA Tawang jaya Premium (179B) relasi Semarang-Jakarta
KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen
KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen
KA Ciremai (171B) relasi Semarang-Bandung
KA Blambangan Ekspres (145) relasi Ketapang-Jakarta
KA Dharmawangsa Ekspres (165) relasi Surabaya-Pasarsenen
KA Kertajaya Tambahan (7017B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Kertajaya (253) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Tawang Jaya (259B) relasi Semarang-Jakarta
KA Matarmaja (269A) relasi Malang-Semarang-Jakarta
KA Sembrani (39) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Sembrani (41) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Sembrani Tambahan (7003A) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Pandalungan (31) relasi Jember–Jakarta
KA Brawijaya (37) relasi Malang–Jakarta
KA Brantas (151) relasi Blitar–Jakarta
KA Brantas Tambahan (7015A) relasi Blitar–Jakarta
KA Ambarawa Ekspres (263) relasi Surabaya-Semarang
KA Ambarawa Ekspres (264) relasi Semarang-Surabaya
KA Ambarawa Ekspres (265) relasi Surabaya–Semarang
KA Sancaka Utara (233F) relasi Surabaya-Cilacap
KA Sancaka Utara (236F) relasi Cilacap–Surabaya
KA Tegal Bahari (203) relasi Tegal–Jakarta
KA Gumarang (163A) relasi Surabaya–Jakarta
KA Jayabaya (91) relasi Surabaya-Jakarta
Berikut daftar KA yang mendapatkan tarif Flash sale:
KA Argo Bromo Anggrek (1B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Bromo Anggrek (3B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Sindoro (17) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Sindoro (19) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Muria (21A) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Merbabu (23) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Merbabu (25) relasi Semarang-Jakarta
KA Argo Merbabu (27) relasi Semarang-Jakarta
KA Sembrani (39) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Sembrani (41) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Sembrani Tambahan (7003A) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Anjasmoro (29F) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Argo Anjasmoro (30F) relasi Jakarta-Semarang-Surabaya
KA Harina (95) relasi Surabaya-Semarang-Bandung
KA Harina (99) relasi Surabaya-Semarang-Bandung
KA Gumarang (163A) relasi Surabaya–Jakarta
KA Jayabaya (91) relasi Surabaya-Jakarta
KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen
KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen
KA Brawijaya (37) relasi Malang–Jakarta
KA Brantas Tambahan (7015A) relasi Blitar–Jakarta
KA Tawang jaya Premium (179B) relasi Semarang-Jakarta
KA Kertajaya (253) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Kertajaya Tambahan (7017B) relasi Surabaya-Semarang-Jakarta
KA Brantas (151) relasi Blitar–Jakarta
KA Dharmawangsa Ekspres (165) relasi Surabaya-Pasarsenen
KA Menoreh (175B) relasi Semarang-Pasarsenen
KA Menoreh (177B) relasi Semarang–Pasarsenen
KA Tawang Jaya (259B) relasi Semarang-Jakarta
KA Matarmaja (269A) relasi Malang-Semarang-Jakarta
Luqman menambahkan bahwa promo ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kepada pelanggan setia KAI sekaligus mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan mudik lebih awal dengan harga yang lebih terjangkau. “Kami berharap program ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang ingin bersilaturahmi lebih awal tanpa harus menunggu momen Idul Fitri, sehingga perjalanan menjadi lebih nyaman, aman, dan lancar, serta mendapatkan tiket dengan harga yang lebih hemat,” pungkasnya.
Diketahui, tiket dengan tarif promo ini berlaku pada KA Eksekutif dan Ekonomi serta promo ini tidak berlaku pada tarif khusus dan tidak dapat digabung dengan reduksi dan/atau diskon lainnya, serta dapat dibatalkan atau diubah jadwal selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia. Untuk informasi lebih lanjut terkait promo tersebut, masyarakat dapat menghubungi Customer Service KAI di stasiun atau Contact Center KAI melalui telepon di 121, email [email protected], atau media sosial KAI121. (H-2)
Pelajari cara beli tiket kereta api diskon 30% dari PT KAI tahun 2026. Simak syarat promo Lebaran dan cara daftar reduksi untuk tarif lebih murah.
Panduan lengkap mendapatkan diskon tiket mudik 2026, mulai dari Flash Sale KAI, promo kartu kredit, hingga program mudik gratis Kemenhub.
PT Kereta Api Indonesia (KAI) kembali menghadirkan program diskon tiket kereta api hingga 30 persen dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 1 Jakarta menghadirkan promo spesial berupa potongan harga tiket kereta api komersial hingga 20%.
Prambanan Jazz 2025 yang akan berlangsung tiga hari, 4 - 6 Juli, KAI Daerah Operasional ( Daop ) 6 Yogjakarta memberikan diskon tiket 20 persen untuk penumpang kelas eksekutif dan bisnis.
KAI Daop 4 Semarang, Jawa Tengah (Jateng), kembali menghadirkan program promo perjalanan kereta api melalui Yes Deals (Years End Sale Deals).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved