Arus Balik Lebaran Masih Tinggi, Okupansi Kereta Api Tembus 123,8%

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat arus balik Angkutan Lebaran 2026 masih berlangsung intens. Hingga 29 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, berdasarkan data pemesanan, sedikitnya 202.279 pelanggan kereta api jarak jauh akan bepergian pada hari ini, dengan okupansi sementara mencapai 123,8% dan masih berpotensi bertambah.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba menyampaikan dinamika perjalanan Lebaran tahun ini menunjukkan pola mobilitas yang semakin menyebar.

Sejak pertengahan Maret, volume penumpang kereta api jarak jauh terus bergerak naik.

"Dan saat ini masih berada dalam fase arus balik. Kereta api tetap menjadi pilihan karena jadwal perjalanan yang pasti serta kenyamanan selama perjalanan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/3).

Baca juga : Arus Balik Masih Tinggi, 52 Ribu Penumpang Kereta Tiba di Jakarta Kamis Pagi

Secara kumulatif, hingga 29 Maret 2026 pukul 10.00 WIB, penjualan tiket mencapai 4.808.151 tiket dari total kapasitas 4.498.696 tempat duduk atau 106,9%. Rinciannya, kereta api jarak jauh mencatat 4.048.682 pelanggan atau 113,4% dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk. Sementara kereta api lokal melayani 759.469 pelanggan atau 81,9% dari kapasitas 926.936 tempat duduk.

Selama periode 11 hingga 28 Maret 2026, KAI telah melayani 4.215.419 pelanggan, terdiri dari 3.521.946 pelanggan kereta api jarak jauh dan 693.473 pelanggan kereta api lokal. Kenaikan volume terjadi bertahap sejak awal masa Angkutan Lebaran dan mencapai titik tertinggi pada fase arus balik.

Anne menambahkan okupansi di atas 100 persen merupakan karakteristik operasional perjalanan kereta api.

Baca juga : KAI Divre I Sumut Diskon Tiket Eksekutif 20 Persen untuk Arus Balik

“Dalam satu rangkaian perjalanan, pelanggan naik dan turun di berbagai stasiun sehingga satu kursi dapat digunakan lebih dari satu pelanggan pada relasi berbeda,” jelasnya.

KAI mengimbau masyarakat untuk mempertimbangkan alternatif jadwal dan relasi perjalanan yang masih tersedia. Selain itu, tersedia Promo Silaturahmi berupa diskon tiket 20 persen untuk kelas eksekutif pada periode 25 Maret hingga 1 April 2026.

Sejumlah kereta api dengan tingkat pemesanan tinggi selama periode Lebaran antara lain KA Joglosemarkerto, KA Airlangga, KA Sri Tanjung, KA Bengawan, KA Kahuripan, KA Rajabasa, dan KA Jayakarta.

“Pergerakan pelanggan di stasiun antara membuka peluang ketersediaan tempat duduk. Perjalanan tetap dapat direncanakan secara fleksibel,” tutup Anne. (H-2)