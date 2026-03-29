Arus Balik Gelombang Dua Padati Terminal Purabaya, Didominasi Mahasiswa dan Pelajar

Headline
MESKI puncak arus balik di Terminal Purabaya Kabupaten Sidoarjo telah terlewati pada 24 dan 25 Maret lalu, gelombang kedatangan penumpang masih terus mengalir hingga Minggu siang (29/3). Kepadatan arus balik gelombang kedua ini didominasi oleh kalangan mahasiswa dan pelajar.
Berdasarkan pantauan di lapangan, area kedatangan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) tampak sesak oleh penumpang yang menempuh perjalanan jauh. Khususnya dari arah Jakarta, Bandung, Yogyakarta, hingga Solo.
Banyak penumpang sengaja memilih pulang pada hari Minggu ini karena bertepatan dengan berakhirnya masa libur lebaran. Sebagian besar dari mereka adalah kelompok yang akan kembali memulai aktivitas akademik pada Senin besok.
"Saya memilih balik hari ini supaya besok langsung bisa masuk kuliah. Memang lebih ramai, tapi waktunya pas dengan jadwal kampus," kata Salsabila, salah satu penumpang bus tujuan Surabaya.
Hal serupa juga terlihat pada pergerakan arus keberangkatan jarak jauh. Rini, seorang penumpang tujuan Lampung, mengaku baru bisa kembali hari ini untuk menghindari penumpukan yang lebih ekstrem pada puncak arus balik pertama.
Pihak pengelola Terminal Purabaya mencatat, pada puncak arus balik pertama 24-25 Maret, jumlah penumpang yang melintas menggunakan moda transportasi darat ini mencapai angka 55.000 orang. Kepadatan yang terjadi pada Sabtu (28/3) dan Minggu (29/3) diprediksi tetap tinggi mengingat ini adalah hari terakhir libur panjang.
Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang tahun ini, otoritas terminal telah menyiagakan operasional yang masif. Antara lain 2.500 armada bus reguler yang dioperasikan selama momen Lebaran. Selain itu 300 bus cadangan yang disiagakan untuk mengantisipasi penumpukan penumpang di jalur-jalur padat.
Hingga berita ini diturunkan, arus kedatangan di Terminal Purabaya terpantau ramai lancar dengan pengawasan ketat dari petugas gabungan guna memastikan keamanan para pemudik yang baru tiba. (H-2)
Puncak arus balik di Terminal Purabaya pada 25 Maret 2025 ada 55.874 penumpang dengan 2.392 armada bus.
Puncak arus balik Lebaran di Terminal Purabaya terjadi Selasa malam (24/3) dengan 40–50 ribu penumpang dan lebih dari seribu armada bus masuk terminal. Gelombang kedua diprediksi akhir Maret.
PENGELOLA Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo menyiagakan lebih dari 1.000 armada bus, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik lebaran 2026.
Jalur tersebut sering macet sehingga perjalanan bus antarkota dalam provinsi maupun antarprovinsi menuju terminal tersendat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved