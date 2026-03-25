Puncak Arus Balik Lebaran di Terminal Purabaya Capai 50 Ribu Penumpang

PUNCAK arus balik Lebaran di Terminal Bus Purabaya terjadi pada Selasa (24/3) malam, dengan jumlah penumpang diperkirakan mencapai 40 ribu hingga 50 ribu orang. Lonjakan penumpang tersebut terjadi seiring meningkatnya kedatangan armada bus dari berbagai daerah di Jawa Timur maupun luar provinsi.

Sejak Selasa, lebih dari seribu armada bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) tercatat masuk ke Terminal Purabaya. Peningkatan jumlah kendaraan angkutan umum itu berdampak langsung pada kepadatan aktivitas penumpang yang terus meningkat hingga malam hari.

Berdasarkan data pengelola terminal, Selasa kemarin diprediksi menjadi puncak arus balik Lebaran gelombang pertama. Para penumpang datang dari berbagai kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat hingga Denpasar, Bali, yang kembali ke kota tujuan setelah merayakan Idulfitri di kampung halaman.

Meski kepadatan penumpang sudah terlihat signifikan, arus balik diperkirakan masih akan berlangsung dalam beberapa hari ke depan. Kondisi tersebut terjadi karena sebagian masyarakat memilih menunda perjalanan pulang hingga mendekati berakhirnya masa libur Lebaran.

Humas Terminal Purabaya, Debby Tri Indah, mengatakan lonjakan penumpang diprediksi kembali terjadi pada gelombang berikutnya. “Ledakan puncak penumpang arus balik gelombang kedua diperkirakan terjadi pada Minggu 29 Maret mendatang. Dikarenakan para ASN maupun siswa sekolah, sudah mulai masuk pada 30 Maret 2026,” kata Debby Tri Indah dilansir Rabu (25/3/2026).

Pihak terminal terus memantau pergerakan penumpang serta kesiapan armada bus guna memastikan kelancaran arus balik. Pengelola juga mengantisipasi peningkatan kedatangan penumpang pada akhir pekan mendatang seiring berakhirnya masa libur Lebaran. (HS/I-1)