Pemerintah tak Reaktif Respons Harga Minyak

Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.

Terminal Purabaya Siagakan Ribuan Bus Hadapi Gelombang Mudik Lebaran

Hery Susetyo
11/3/2026 15:43
Terminal Purabaya Siagakan Ribuan Bus Hadapi Gelombang Mudik Lebaran
Terminal Purabaya, Jawa Timur.(Antara)

PENGELOLA Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo menyiagakan lebih dari 1.000 armada bus, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik lebaran 2026. Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan tiap perusahaan otobus (PO) untuk mengoperasikan armada bus cadangan apabila sewaktu-waktu ada lonjakan penumpang signifikan. 

Pada setiap libur Idul Fitri, sedikitnya ada 1.000 hingga 1.200 armada bus disiagakan, untuk beroperasi di Terminal Purabaya Sidoarjo. Karena terminal bus ini menghubungkan tidak hanya wilayah di Jawa Timur, namun juga antarprovinsi hingga antarpulau. 

"Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan otobus, agar menyediakan armada bus cadangan. Armada bus cadangan dibutuhkan, apabila sewaktu-waktu ada lonjakan penumpang signifikan, bisa segera dioperasikan," kata humas Terminal Purabaya, Sarah, Rabu (11/3). 

Tidak hanya mempersiapkan armada bus, Kementerian Perhubungan selaku pengelola Terminal Purabaya juga telah melakukan operasi ramp check. Ramp check adalah pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya surat izin pengemudi dan izin trayek, namun juga kondisi kelaikan bus. Bahkan kegiatan pemeriksaan kesehatan awak bus, juga dilakukan secara acak. Semua pemeriksaan itu dilakukan untuk memberikan layanan penumpang lebih baik, dan menekan angka kecewa di jalan. (HS/E-4)



Editor : Putri yuliani
