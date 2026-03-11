Terminal Purabaya Siagakan Ribuan Bus Hadapi Gelombang Mudik Lebaran

Headline
Prabowo kembali gelar rapat terbatas bahas dampak perang di wilayah Timur Tengah.
PENGELOLA Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo menyiagakan lebih dari 1.000 armada bus, untuk mengantisipasi lonjakan penumpang arus mudik lebaran 2026. Kementerian Perhubungan sudah berkoordinasi dengan tiap perusahaan otobus (PO) untuk mengoperasikan armada bus cadangan apabila sewaktu-waktu ada lonjakan penumpang signifikan.
Pada setiap libur Idul Fitri, sedikitnya ada 1.000 hingga 1.200 armada bus disiagakan, untuk beroperasi di Terminal Purabaya Sidoarjo. Karena terminal bus ini menghubungkan tidak hanya wilayah di Jawa Timur, namun juga antarprovinsi hingga antarpulau.
"Kami sudah berkoordinasi dengan perusahaan otobus, agar menyediakan armada bus cadangan. Armada bus cadangan dibutuhkan, apabila sewaktu-waktu ada lonjakan penumpang signifikan, bisa segera dioperasikan," kata humas Terminal Purabaya, Sarah, Rabu (11/3).
Tidak hanya mempersiapkan armada bus, Kementerian Perhubungan selaku pengelola Terminal Purabaya juga telah melakukan operasi ramp check. Ramp check adalah pemeriksaan menyeluruh, tidak hanya surat izin pengemudi dan izin trayek, namun juga kondisi kelaikan bus. Bahkan kegiatan pemeriksaan kesehatan awak bus, juga dilakukan secara acak. Semua pemeriksaan itu dilakukan untuk memberikan layanan penumpang lebih baik, dan menekan angka kecewa di jalan. (HS/E-4)
PT Kereta Api Indonesia (Persero) memproyeksikan volume angkutan Lebaran tahun 2026 akan mencapai 4,9 juta penumpang.
JELANG arus mudik dan Lebaran, PT PLN Jawa Barat menyiagakan 4.993 personel guna menjaga keandalan pasokan listrik. Selain itu, kesiapan peralatan pendukung juga dikerahkan.
SEBANYAK 76 juta pemudik diperkirakan memilih menggunakan mobil pribadi untuk melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026
KM Tidar milik Pelni menurunkan ratusan penumpang di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Selain itu, disediakan 15 tempat istirahat dan pelayanan (TIP) fungsional di berbagai titik strategis.
