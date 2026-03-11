76 Juta Pemudik Diprediksi Gunakan Mobil Pribadi

Headline
SEBANYAK 76 juta pemudik diperkirakan memilih menggunakan mobil pribadi untuk melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2026. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyampaikan bahwa dari sisi pilihan moda transportasi, mobil pribadi masih mendominasi pergerakan masyarakat selama periode mudik.
“Secara nasional, dari sisi pilihan moda, mobil pribadi masih menjadi sarana utama pemudik dengan 76,24 juta orang,” ujar Dudy dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPR RI, Rabu (11/3).
Jumlah tersebut jauh melampaui pengguna moda transportasi lainnya seperti sepeda motor dan bus. Tingginya penggunaan mobil pribadi juga berdampak pada potensi kepadatan lalu lintas, khususnya di jalur-jalur utama mudik.
Dudy menjelaskan sebagian besar pengguna mobil pribadi diperkirakan akan memanfaatkan jalan tol selama periode mudik Lebaran. “Sebagian besar pengguna mobil memanfaatkan jalan tol, mencapai sebesar 50,63 juta orang,” kata dia.
Sementara itu, pemudik yang menggunakan sepeda motor cenderung memilih jalur alternatif di luar jalur utama. Kondisi ini dinilai berpotensi meningkatkan kepadatan di jalan arteri maupun jalur penghubung antarwilayah.
“Pengendara sepeda motor cenderung memilih jalur alternatif di luar jalur utama, yaitu sebesar 8,65 juta orang,” ujarnya.
Menurut Dudy, pola pergerakan tersebut perlu menjadi perhatian dalam pengaturan lalu lintas selama masa mudik. Kepadatan tidak hanya berpotensi terjadi di jalan tol, tetapi juga di jalur arteri yang banyak dilalui kendaraan roda dua.
Pemerintah, kata dia, terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna mengantisipasi lonjakan kendaraan selama masa angkutan Lebaran.
“Kementerian Perhubungan terus memperkuat koordinasi dan sinergi lintas sektor guna memastikan kelancaran perjalanan atau penyelenggaraan angkutan Lebaran 2026,” kata Dudy. (H-4)
