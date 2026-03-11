Jelang Mudik, KM Tidar Angkut Ratusan Penumpang Tujuan Pelabuhan Tenau Kupang

Penumpang turun dari KM Tidar di Pelabuhan Tenau Kupang, Selasa (10/3) malam.(Dok Pelni Kupang)

KM Tidar milik Pelni menurunkan ratusan penumpang di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kapal tersebut bagian dari tujuh kapal Pelni yang disiapkan untuk mengangkut penumpang mudik tahun ini.

Kepala Cabang PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Kupang, Teguh Hari Setiadi, mengatakan kapal KM Tidar sandar di Pelabuhan pada Selasa (10/3) malam. Kapal tersebut menjadi salah satu armada dengan jumlah penumpang cukup besar yakni 8.947 penumpang selama periode Maret 2026.

“Pelni Kupang mengoperasikan enam kapal penumpang existing satu perbantuan sehingga total tujuh kapal penumpang dn tiga kapal perintis," kata Teguh Hari Setiadi di Kupang, Rabu (11/3).

Kepala tersebut yakni KM Bukit Siguntang, KM Tidar, KM Lawit, KM Awu, KM Sirimau, KM Wilis dan kapal perbantuan KM Binaiya, sedangkan tiga kapal perintis yakni KM Sanus 108, KM Sanus 104, dan KM Sanus 90.

Menurutnya, untuk periode Maret 2026, jumlah penumpang yang dilayani melalui kapal Pelni di Kupang mencapai puluhan ribu orang. Salah satu yang cukup tinggi adalah penumpang yang diangkut KM Tidar.

Data operasional Pelni Cabang Kupang mencatat, sepanjang Maret 2026 jumlah penumpang terbesar berasal dari KM Bukit Siguntang dengan total 9.195 orang. Disusul KM Tidar sebanyak 8.947 penumpang serta KM Wilis yang mengangkut 4.963 penumpang.

Selain itu, KM Awu tercatat membawa 3.741 penumpang dan KM Sirimau melayani 3.632 penumpang. Kapal KM Lawit juga melayani dua kali perjalanan dengan jumlah penumpang masing-masing 647 dan 2.483 orang. Sementara KM Binaiya yang merupakan kapal perbantuan tercatat mengangkut 582 penumpang.

Menurut Teguh, untuk melayani mobilitas masyarakat di wilayah NTT, Pelni Cabang Kupang saat ini mengoperasikan tujuh kapal penumpang yang melayani berbagai rute di kawasan timur Indonesia.

Teguh menjelaskan, transportasi laut melalui kapal Pelni masih menjadi pilihan utama masyarakat, terutama bagi warga di wilayah kepulauan yang membutuhkan perjalanan jarak jauh dengan biaya yang relatif terjangkau.

“Kapal Pelni melayani berbagai rute penting yang menghubungkan NTT dengan daerah lain seperti Surabaya, Makassar, hingga wilayah Maluku dan Papua,” ujarnya. (PO/E-4)