Jelang Arus Mudik, Jembatan Sitanggal di Jalur Mudik Brebes Arah Purwokerto Ambles

MENJELANG arus mudik, sebuah jembatan Sitanggal di jalur alternatif Brebes-Purwokerto, Jawa Tengah, ambles. Girder (balok) penyangga lantai jembatan melenkung hingga kendaraan terpaksa berjalan pelan. Meskipun musim arus mudik tinggal menunggu hari, namun belum ada tanda-tanda perbaikan pada jembatan yang berada di Desa Sitanggal, Kecamatan Laraangan, Kabupaten Brebes, itu.

Padahal, jalur ini biasanya sangat ramai jika mulai memasuki H-7. Yakni, kendaraan dari arah Jabodetabek setelah keluar Gerbang Tol Pejagan arah Ketanggungan-Jatibarang-Slawi menuju purwokerto melalui Bumiayu. Jembatan tersebut ambles sedalam 20 sentimeter akibat balok beton penyangga lantai jembatan yang tidak kuat menahan beban kendaraan. Kondisi balok nampak melengkung dan mengalami keretakan.

Akibatnya kendaraan yang melintas di ruas jalan provinsi ini harus berjalan pelan. Sejumlah kendaraan bahkan terpaksa dipandu warga agar ban mobil tidak melindas jalan yang amblas.

Salah seorang warga setempat, Untung, 56, menuturkan jembatan ambles terjadi sejak arus lalu lintas dialihkan akibat adanya perbaikan jalan di ruas Ketanggungan–Banyumas. Menurut Untung, kendaraan dari arah Pejagan menuju Purwokerto kini dialihkan melewati jalur Ketanggungan–Slawi melalui Slatri, Sitanggal, hingga Jatibarang. Dampaknya, volume kendaraan yang melintas meningkat tajam, termasuk truk-truk bermuatan berat.

"Sejak ada pengalihan arus, jalan Ketanggungan sampai Slawi yang melewati Slatri, Sitanggal dan Jatibarang jadi sangat ramai. Semua kendaraan dari Pejagan arah Purwokerto lewat situ,” jelas Untung, Selasa (10/3).

Hingga kini, belum ada tanda-tanda perbaikan dari dinas terkait. Jika tidak segera diperbaiki, arus mudik yang melintasi rute Ketanggungan-Jatibarang-Slawi menuju purwokerto ini terancam terhambat. (JI/E-4)