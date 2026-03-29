Trafik Penumpang di Bandara Juanda Tumbuh 5,2 Persen selama Periode Posko Lebaran 2026

TREN pergerakan penumpang dan pesawat di Bandara Internasional Juanda Kabupaten Sidoarjo mencatatkan pertumbuhan positif selama periode Posko Angkutan Lebaran 2026.

Berdasarkan data rekapitulasi mulai 13 hingga 28 Maret 2026, jumlah penumpang tercatat mencapai 713.318 orang. Angka itu naik sebesar 5,2 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu 678.262 penumpang.

Peningkatan ini juga diikuti oleh kenaikan frekuensi penerbangan. Tercatat sebanyak 4.719 pergerakan pesawat telah dilayani, atau tumbuh 8,8 persen dibandingkan tahun 2025 yang tercatat sebanyak 4.334 pergerakan.

Pada pengamatan harian per tanggal 28 Maret 2026, aktivitas di Bandara Juanda menunjukkan intensitas yang tinggi dengan total 313 pergerakan pesawat. Pada hari tersebut, jumlah penumpang yang melintas mencapai 51.506 orang.

"Pertumbuhan ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat pada masa mudik lebaran tahun ini," kata General Manager Bandara Internasional Juanda M Tohir, Minggu (29/3).

Berdasarkan data distribusi tujuan, Jakarta tetap menjadi destinasi utama bagi para pengguna jasa transportasi udara dari Surabaya. Rute tersibuk selama periode 13–28 Maret 2026 adalah Bandara Soekarno Hatta dengan 133.462 penumpang. Disusul Bandara I Gusti Ngurai Rai 71.788 penumpang dan Bandara Sultan Hasanuddin 74.964 penumpang.

Khusus pada tanggal 28 Maret saja, rute menuju Jakarta menyumbang angka signifikan dengan 8.905 penumpang. Disusul rute Makassar sebanyak 6.119 penumpang, dan Bali sebanyak 5.040 penumpang.

Otoritas bandara terus memantau kelancaran operasional melalui Posko Angkutan Lebaran guna memastikan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang tetap terjaga di tengah lonjakan trafik tersebut. (H-2)