PT KAI Daop 6 Yogyakarta Catat Penjualan 536.659 Tiket KA Jarak Jauh

PT KAI Daop 6 Yogyakarta mencatat, tket Angkutan Lebaran periode 11 Maret hingga 1 April 2026 per hari ini telah mencapai 536.659 tiket, 99,5 persen dari total kapasitas tempat duduk yang disediakan.

Manager Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih mengatakan, volume penumpang kereta api di KAI Daop 6 Yogyakarta masih tinggi hingga H+8 Lebaran 2026. "Data sementara, volume penumpang kereta api mencapai 66.741 penumpang pada Minggu (29/3/2026)," ungkap dia. Ia menrinci, sebanyak 32.689 penumpang berangkat dari wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta dan sebanyak 34.052 penumpang yang datang di wilayah Daop 6.

Ia mengatakan, puncak arus balik di Daop 6 Yogyakarta terjadi pada Selasa (24/3) lalu. Volume penumpang mencapai 71.800.

Volume keberangkatan tertinggi tercatat di Stasiun Yogyakarta mencapai 10.306 penumpang, Stasiun Lempuyangan yakni 3.861 penumpang, dan Stasiun Solobalapan sebanyak 7.838 penumpang.

Volume kedatangan tertinggi tercatat di Stasiun Yogyakarta dengan 12.036 penumpang, Stasiun Solobalapan 7.185 penumpang, dan Stasiun Lempuyangan 6.132 penumpang. (H-2)