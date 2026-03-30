Trafik Penumpang Lebaran Bandara Juanda Naik 5 Persen Dibandingkan Tahun Lalu

Headline
SELAMA 18 hari Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2026 di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, jumlah penumpang mengalami kenaikan 5 persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Selama masa operasional posko sejak 13-30 Maret 2026, total penumpang yang dilayani mencapai 766.175 orang.
Peningkatan performa juga terlihat pada pergerakan pesawat yang mencapai 5.020 penerbangan atau tumbuh 8 persen dibandingkan tahun lalu. Kelancaran arus mudik dan balik tahun ini turut didukung oleh penyediaan 173 penerbangan tambahan (extra flights) dari berbagai maskapai. Di antaranya Citilink, Lion Air, Air Asia, Super Air Jet, dan Sriwijaya Air.
"Antusiasme mudik masih sangat terasa di Bandara Juanda. Meski jumlah penumpang meningkat, standar pelayanan tetap terjaga dengan baik dan seluruh operasional bandara berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti," kata General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir, Senin (30/3).
Berdasarkan data statistik bandara, Jakarta tetap menjadi destinasi favorit utama dengan jumlah penumpang mencapai 142.894 orang. Posisi kedua ditempati rute menuju Bali dengan 80.002 penumpang, dan Makassar di posisi ketiga dengan 77.140 penumpang.
Terkait pergerakan harian, puncak arus mudik tercatat terjadi pada 14 Maret 2026 dengan melayani 47.547 penumpang melalui 302 penerbangan. Sementara itu, puncak arus balik terjadi pada 29 Maret 2026 dengan volume yang lebih tinggi, yakni 52.648 penumpang dan 300 pergerakan pesawat.
Tohir menutup laporannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Mulai dari otoritas bandara hingga pihak maskapai, atas sinergi yang terjalin selama masa angkutan Lebaran tahun ini. (H-2)
Pada masa arus balik, yaitu pada Lebaran kedua atau 22 Maret hingga H+7 atau 29 Maret, rata-rata penumpang mencapai 11.834 orang per hari.
Selama periode arus balik 23–29 Maret 2026, menurut Luqman Arif, KAI Daop 4 Semarang telah melayani total 477.299 penumpang, bahkan jumlah penumpang yang masih stabil tinggi ini
Selama 18 hari masa Angkutan Lebaran 2026, Daop 4 Semarang melayani penumpang sebanyak 1.093.135 penumpang.
Selama periode 11 hingga 28 Maret 2026, KAI telah melayani 4.215.419 pelanggan, terdiri dari 3.521.946 pelanggan kereta api jarak jauh dan 693.473 pelanggan kereta api lokal.
KA Putri Deli menjadi pilihan utama masyarakat dengan total 4.479 tiket terjual untuk enam perjalanan yang tersedia.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved