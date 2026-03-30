Trafik Penumpang Lebaran Bandara Juanda Naik 5 Persen Dibandingkan Tahun Lalu

SELAMA 18 hari Posko Terpadu Angkutan Udara Lebaran 2026 di Bandara Internasional Juanda Sidoarjo, jumlah penumpang mengalami kenaikan 5 persen dibandingkan periode Lebaran tahun sebelumnya. Selama masa operasional posko sejak 13-30 Maret 2026, total penumpang yang dilayani mencapai 766.175 orang.

Peningkatan performa juga terlihat pada pergerakan pesawat yang mencapai 5.020 penerbangan atau tumbuh 8 persen dibandingkan tahun lalu. Kelancaran arus mudik dan balik tahun ini turut didukung oleh penyediaan 173 penerbangan tambahan (extra flights) dari berbagai maskapai. Di antaranya Citilink, Lion Air, Air Asia, Super Air Jet, dan Sriwijaya Air.

"Antusiasme mudik masih sangat terasa di Bandara Juanda. Meski jumlah penumpang meningkat, standar pelayanan tetap terjaga dengan baik dan seluruh operasional bandara berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti," kata General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir, Senin (30/3).

Baca juga : Hari Terakhir Libur Sekolah, Stasiun KA Dipadati Penumpang

Berdasarkan data statistik bandara, Jakarta tetap menjadi destinasi favorit utama dengan jumlah penumpang mencapai 142.894 orang. Posisi kedua ditempati rute menuju Bali dengan 80.002 penumpang, dan Makassar di posisi ketiga dengan 77.140 penumpang.

Terkait pergerakan harian, puncak arus mudik tercatat terjadi pada 14 Maret 2026 dengan melayani 47.547 penumpang melalui 302 penerbangan. Sementara itu, puncak arus balik terjadi pada 29 Maret 2026 dengan volume yang lebih tinggi, yakni 52.648 penumpang dan 300 pergerakan pesawat.

Tohir menutup laporannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh stakeholder yang terlibat. Mulai dari otoritas bandara hingga pihak maskapai, atas sinergi yang terjalin selama masa angkutan Lebaran tahun ini. (H-2)