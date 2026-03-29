Selama Libur Lebaran KAI Daop 4 Semarang Layani 1.093.135 Orang

Hingga akhir liburan lebaran ribuan penumpang masih memadati Stasiun Tawang di Daop 4 Semarang(MI/Akhmad Safuan)

SELAMA berjalan angkutan lebaran 11-29 Maret 2026, KAI Daop 4 Semarang telah mengangkut 1.093.135 orang, jumlah penumpang kereta api hingga hari terakhir masa liburan lebaran masih tetap stabil tinggi.

Pemantauan Media Indonesia Minggu (29/3) sejak pagi ribuan penumpang kasih memadati sejumlah stasiun di Daop 4 Semarang seperti Stasiun Tawang dan Poncol (Semarang), Pekalongan, Tegal dan Cepu (Blora) baik Ajan betangkaynaupun turun dari kereta api yang baru saja tiba.

Namun sebagian besar orang tersebut merupakan penumpang kereta api arus balik hendak berangkat menuju ke sejumlah daerah baik di Jawa Barat, DKI, Banten maupun Jawa Timur, hingga berdasarkan catatan pukul 09.00 WIB sebanyak 62.053 penumpang menggunakan layanan kereta api di Daop 4 Semarang.

"Berdasarkan catatan dari sejumlah stasiun kereta api di Daop 4 Semarang hingga pukul 09.00 WIB, ada 62.053 penumpang yakni 31.829 penumpang berangkat dan 30.224 penumpang datang," kata Manager Humas KAI Daop 4 Semarang Luqman Arif.

Jumlah tersebut, ungkap Luqman Arif, menjadikan total penumpang masa angkutan lebaran dari 11-29 Maret 2026 mencapai 1.093.135 orang, bahkan diperkirakan jumlah penumpang masih akan terus bertambah hingga Minggu (29/3) malam karena belum ada tanda-tanda menurun.

Selama periode arus balik 23–29 Maret 2026, menurut Luqman Arif, KAI Daop 4 Semarang telah melayani total 477.299 penumpang, bahkan jumlah penumpang yang masih stabil tinggi ini tetap mengoptimalkan operasional demi menjaga kelancaran perjalanan penumpang. "Setiap hari kami kami mengoperasikan 36 perjalanan kereta api jarak jauh dengan kapasitas 19.246 tempat duduk," tambahnya.

Tidak hanya penumpang jarak jauh, lanjut Luqman Arif, Daop 4 Semarang juga melayani angkutan penumpang jarak menengah dan pendek, berdasarkan catatan ada lima stasiun dengan jumlah penumpang tertinggi pada 29 Maret 2026 seperti Stasiun Semarang Tawang 8..522 penumpang berangkat dan 10.897 penumpang datang.

Kemudian disusul Stasiun Semarang Poncol 5.619 penumpang berangkat dan 8.429 penumpang datang, sedangkan Stasiun Tegal, Pekalongan dan Cepu juga masuk dalam daftar dengan pergerakan penumpang yang cukup signifikan.

Sejumlah calon penumpang ditemui di Stasiun Tawang Semarang mengaku sengaja memilih pulang di akhir liburan lebaran ini, karena banyak saudara di Jawa Tengah yang dikunjungi, tetapi agar tidak kehabisan tiket kereta telah jauh-jauh melakukan pemesanan. "Saya sudah pesan tiket dari hari kedua lebaran," ujar Ramadan, salah seorang penumpang.

Hal serupa diungkapkan Andi,55, seorang calon penumpang tujuan Jakarta bahwa sengaja memilih pulang kampung bersama keluarga menggunakan kereta api, karena lebih praktis dan untuk mengisi liburan menggunakan kendaraan keluarga yang ada di Kota Semarang. (AS)