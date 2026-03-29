Masa Depan Anak Jadi Taruhan

Sekitar 50% anak pengguna internet pernah terpapar konten seksual di medsos.

H+7 Lebaran, Pelni Angkut 153 Ribu Penumpang Arus Balik

Insi Nantika Jelita
29/3/2026 21:01
H+7 Lebaran, Pelni Angkut 153 Ribu Penumpang Arus Balik
Ilustrasi(ANTARA FOTO/Andri Saputra)

PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PT PELNI (Persero) mencatat selama periode 23 hingga 29 Maret 2026 atau H+7 pascalebaran, telah melayani total 153.433 penumpang, dengan realisasi penumpang tertinggi terjadi pada tanggal 28 Maret 2026 yaitu 25.635 orang.

Direktur Utama Pelni Tri Andayani atau akrab disapa Anda menyampaikan per 29 Maret 2026, penjualan tiket untuk periode arus balik yaitu 23 Maret hingga 6 April 2026 telah mencapai 268.746 tiket.

“Untuk keseluruhan periode Angkutan Lebaran yaitu tanggal 6 Maret - 6 April 2026, tiket yang telah terjual sebanyak 585.744 pax," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (29/3).

Angka tersebut mencapai 91,4% dari proyeksi penumpang Angkutan Lebaran 2026 yaitu sebanyak 641.025 pax. 

Anda menambahkan Pelni siap menghadapi puncak arus balik yang diprediksi pada 2 April mendatang hingga akhir periode pada 6 April 2026. 

"Jika ada penumpang yang membutuhkan bantuan selama pelayaran, kru kapal kami siap melayani sepenuh hati,” terangnya.

Anda juga menegaskan, meskipun mengalami peningkatan penumpang selama periode Angkutan Lebaran, Pelni tetap mengutamakan keamanan dan kenyamanan penumpang dengan mengutamakan keamanan dan minim kecelakaan.

“Bagi pemudik yang belum memiliki tiket untuk segera memesan melalui channel resmi PELNI agar terhindar dari risiko kehabisan kuota dan tiket yang tidak resmi," tegasnya. (Ins)



