KAI Divre I Sumut Siagakan Ratusan Personel Ekstra Amankan Mudik Lebaran

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional I Sumatera Utara menggelar Apel Gelar Pasukan di Kantor Divre I Sumut. Agenda ini menandai dimulainya Posko Angkutan Lebaran 2026 yang berlangsung selama 18 hari, terhitung sejak 13 hingga 30 Maret 2026.

“Apel ini merupakan wujud komitmen kami bahwa KAI Divre I Sumut siap melayani masyarakat. Kesiapan mencakup aspek operasional, SDM, sarana, prasarana, hingga peningkatan kualitas layanan,” kata Plt. Manager Humas KAI Divre I Sumut, Anwar Yuli Prastyo, Jumat (13/3).

Guna mengantisipasi peningkatan antusiasme masyarakat, KAI Divre I Sumut lanjut Anwar telah mengoperasikan KA Sribilah Fakultatif sejak Maret hingga 1 April. Selain itu, terdapat penambahan masing-masing satu kereta pada rangkaian KA Siantar Ekspres dan KA Putri Deli serta penambahan dua kereta di KA Sribilah Utama.

Baca juga : Hingga H-9 Lebaran, Arus Mudik Meningkat, Puluhan Ribu Pemudik Sudah Masuk Jawa Tengah

“Total kapasitas tempat duduk yang disediakan selama selama 22 hari masa Angkutan Lebaran 2026 mencapai 231.448 kursi. Hingga Jumat (13/3), tercatat sebanyak 98.584 tiket telah terjual. Angka ini diprediksi terus meningkat mengingat pemesanan melalui aplikasi Access by KAI dan kanal resmi lainnya masih dibuka,” ungkap Anwar.

Untuk memanjakan penumpang, KAI menyediakan 12.876 tiket promo dengan potongan harga hingga 30%. Promo ini bersumber dari program stimulus ekonomi pemerintah serta Ramadan Festive 2026. Tak hanya itu, KAI juga membagikan takjil gratis di Stasiun Medan bagi penumpang pada periode 11–20 Maret.

Untuk memastikan dari sisi keselamatan perjalanan kereta api, telah disiapkan sebanyak 176 personel tambahan. Sejumlah petugas tambahan diantaranya 22 petugas Pemeriksa Jalur (PPJ) Extra, 9 petugas Jaga Daerah Pengawasan (PJD) Extra serta 145 petugas Jaga Lintasan (PJL) Extra.

Baca juga : Jelang Mudik 2026, Pertamina Lubricants Hadirkan Layanan Ganti Oli hingga Titik Istirahat di Jalur Pantura

“Sebanyak 145 PJL ekstra dikerahkan untuk mengamankan 82 titik perlintasan sebidang yang belum memiliki palang pintu. Langkah ini guna mencegah kecelakaan lalu lintas seiring meningkatnya mobilitas kendaraan saat libur Idulfitri 1447 H,” tambahnya.

Disamping itu untuk menjaga kemanan dan kenyamanan penumpang baik di stasiun maupun di jalur, KAI Divre I Sumatera Utara telah menyiagakan sebanyak 368 personil pengamanan. Dari jumlah tersebut 292 diantaranya merupakan pengamanan internal dari Polisi Khusus Kereta Api (Polsuska) dan Security, sedang 76 lainnya merupakan dukungan pengamanan dari kewilayahan baik dari TNI maupun Polri.

“Melalui persiapan yang matang, KAI Divre I Sumut berkomitmen menghadirkan transportasi yang selamat, aman, nyaman, dan berkesan bagi seluruh pelanggan selama mudik Lebaran 2026,” kata Anwar. (H-2)