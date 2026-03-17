Kecelakaan Beruntun di Jalur Mudik Sidoarjo, Truk Box Tabrak Dua Mobil

Kecelakaan beruntun di Mojokerto, Jawa Timur, Selasa (17/3)

KECELAKAAN beruntun terjadi di jalur Mudik Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan di jalur Surabaya-Mojokerto, tepatnya di kawasan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (17/3).

Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun mengakibatkan kemacetan panjang di jalur tersebut.

Peristiwa kecelakaan bermula saat sebuah truk box muatan pakan ternak, melaju kencang dari arah Surabaya ke Mojokerto. Namun, saat di kawasan Balongbendo, tiba-tiba ada dua kendaraan mobil akan putar balik.

Baca juga : Bupati Malang Larang Kerabat Korban Bencana Mudik

Karena terlanjur kencang, pengemudi truk tidak bisa menghindari tabrakan. Bahkan setelah menabrak dua kendaraan di depannya, truk yang dibanting ke kiri akhirnya menabrak pohon.

"Saya dari arah Surabaya banyak kendaraan motor, tiba-tiba ada dua kendaraan putar balik," kata pengemudi truk Kabul.

Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama mudik Surabaya-Mojokerto. Arus kendaraan sempat tersendat karena proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.

Akibat insiden tersebut, pengemudi truk mengalami luka di bagian kaki. Sementara pengemudi minibus mengalami syok dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Saat ini, kasus kecelakaan beruntun tersebut telah ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut. (H-4)