Kecelakaan Beruntun di Jalur Mudik Sidoarjo, Truk Box Tabrak Dua Mobil

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
KECELAKAAN beruntun terjadi di jalur Mudik Sidoarjo, Jawa Timur. Kecelakaan itu melibatkan tiga kendaraan di jalur Surabaya-Mojokerto, tepatnya di kawasan Balongbendo Kabupaten Sidoarjo, pada Selasa (17/3).
Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun mengakibatkan kemacetan panjang di jalur tersebut.
Peristiwa kecelakaan bermula saat sebuah truk box muatan pakan ternak, melaju kencang dari arah Surabaya ke Mojokerto. Namun, saat di kawasan Balongbendo, tiba-tiba ada dua kendaraan mobil akan putar balik.
Karena terlanjur kencang, pengemudi truk tidak bisa menghindari tabrakan. Bahkan setelah menabrak dua kendaraan di depannya, truk yang dibanting ke kiri akhirnya menabrak pohon.
"Saya dari arah Surabaya banyak kendaraan motor, tiba-tiba ada dua kendaraan putar balik," kata pengemudi truk Kabul.
Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kecelakaan ini menyebabkan kemacetan panjang di jalur utama mudik Surabaya-Mojokerto. Arus kendaraan sempat tersendat karena proses evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan.
Akibat insiden tersebut, pengemudi truk mengalami luka di bagian kaki. Sementara pengemudi minibus mengalami syok dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.
Saat ini, kasus kecelakaan beruntun tersebut telah ditangani oleh Unit Gakkum Satlantas Polresta Sidoarjo guna penyelidikan lebih lanjut. (H-4)
GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, atau yang karib disapa KDM menyambut hangat keberangkatan masyarakat yang melakukan mudik Lebaran 2026.
TIKET pesawat mahal dikeluhkan oleh masyarakat saat arus mudik lebaran 2026. Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mengatakan mahalnya tiket pesawat karena ada skema transit
MENJELANG Hari Raya Idulfitri, arus mudik lebaran 2026 di ruas Tol Balikpapan-Samarinda atau Tol Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, masih terpantau landai.
POLDA Jawa Tengah menyiapkan skema one way lokal untuk mengantisipasi kepadatan arus mudik Lebaran 2026, khususnya di ruas tol Semarang.
PT JICT dukung Mudik Gratis Pelindo Group 2026. Ratusan pemudik diberangkatkan dari Tanjung Priok menuju Surabaya, Solo, dan Madiun dengan bus eksklusif.
