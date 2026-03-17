One Way Arus Mudik Nasional tak Terlalu Berdampak pada Angkutan Logistik

ASOSIASI Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menilai kebijakan one way arus mudik secara nasional pada puncak mudik 18 Maret 2026 tidak terlalu berpengaruh pada angkutan logistik nasional.

Sekretaris Jenderal ALFI Trismawan Sanjaya mengatakan SKB terkait pembatasan operasional angkutan barang telah diterbitkan dan diumumkan pemerintah jauh lebih awal dari hari eksekusi one way arus mudik yang diterapkan secara nasional.

Karena itu, katanya, pelaku industri dan logistik telah dapat mendistribusikan barang sebelum masa pembatasan berlaku dan rekayasa lalu lintas diterapkan.

"Dampak terhadap pelaku industri dan angkutan logistik seharusnya sudah tidak ada di H-3 ini. Bagi angkutan barang yang masih diperkenan beroperasi saat pembatasan pasti akan alami kesulitan dalam menempuh area yang berlaku one way sehingga harus cari jalur alternatif yang dapat menambah jarak tempuh dan biayanya," kata Trismawan saat dihubungi, Selasa (17/3).

Namun ALFI berharap pemerintah dapat membangun akses lalu lintas terpisah bagi angkutan orang dan barang, antarkabupaten dan provinsi.

Dengan begitu tidak akan ada lagi kebijakan pembatasan angkutan barang selama terjadi potensi lonjakan angkutan orang.

"Dan semakin percepat pertumbuhan ekonomi maupun pengendalian biaya logistik terhadap PDB," pungkasnya.