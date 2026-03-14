24 Juta Pemudik Sepeda Motor Diprediksi Padati Jalan, Diimbau tidak Paksakan Diri

Ilustrasi--Pemudik bersepeda motor membawa anaknya melintas ke arah Cirebon dan Jawa Tengah di Jalan Raya Pantura, Indramayu, Jawa Barat, Rabu (26/3/2025).(ANTARA/Fauzan)

KEMENTERIAN Perhubungan memprediksi sebanyak 24,08 juta orang akan melakukan perjalanan mudik menggunakan sepeda motor pada tahun ini. Tingginya angka tersebut dipastikan akan membuat jalur mudik menjadi sangat padat.

Menghadapi tantangan cuaca yang tidak menentu serta beban bawaan yang berat, para pemudik motor diimbau untuk tidak memaksakan diri demi keselamatan.

Untuk meminimalkan risiko kecelakaan akibat kelelahan atau microsleep, pengendara disarankan beristirahat setiap 2-3 jam perjalanan.

Guna mendukung hal tersebut, PT Pertamina Lubricants kembali menghadirkan fasilitas posko Lesehan Enduro bagi pemudik yang melintasi jalur utama, khususnya di Jalur Pantura.

Tahun 2026 ini menandai tahun ke-19 Pertamina Lubricants konsisten menyediakan fasilitas singgah bagi masyarakat. Direktur Utama PT Pertamina Lubricants, Sigit Pranowo, menjelaskan bahwa kehadiran posko ini merupakan bentuk kepedulian perusahaan terhadap tantangan yang dihadapi pemudik motor.

“Kami memahami banyak masyarakat yang mudik dengan sepeda motor dan menempuh perjalanan panjang di tengah lalu lintas yang padat. Kehadiran Lesehan Enduro diharapkan dapat menjadi tempat singgah bagi pemudik untuk beristirahat sejenak agar dapat melanjutkan perjalanan dengan lebih segar, aman, dan kendaraan tetap terjaga performanya,” ujar Sigit saat meninjau kesiapan posko pada Sabtu (14/3).

Ia menambahkan bahwa selain tempat istirahat, pihaknya juga menyediakan layanan teknis.

“Karena itu, kami tidak hanya siapkan tempat untuk istirahat, tapi layanan ganti oli pula. Oli menjaga suhu mesin tetap stabil sekaligus melindungi komponen dari gesekan berlebih saat kendaraan dipaksa bekerja lebih keras,” tambahnya.

Fasilitas yang tersedia di lokasi utama, seperti Cirebon dan Pekalongan, tergolong lengkap. Pemudik dapat menikmati area istirahat, pijat refleksi, potong rambut, pemeriksaan kesehatan ringan, hingga sajian takjil dan makan sahur.

Ariyanto, salah seorang pemudik tujuan Surabaya, mengaku sangat terbantu.

“Tempatnya nyaman dan fasilitasnya banyak. Saya bisa cek kesehatan seperti tensi dan gula darah, bahkan sempat ditawari potong rambut dan pijat refleksi. Tadi juga ganti oli Enduro karena belum sempat ganti sebelum mudik,” ungkapnya.

Lesehan Enduro tahun ini akan berlangsung hingga 19 Maret 2026. Terdapat dua titik utama dengan fasilitas lengkap di Pantura, yakni di Masjid Jami Al Huda, Cirebon dan Masjid Al Fairuz, Pekalongan.

Selain itu, terdapat tujuh titik lainnya yang berfokus pada layanan ganti oli yang tersebar di Cikampek, Nagreg, Ciamis, Ajibarang, Ngawi, Nganjuk, hingga Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. (Z-1)