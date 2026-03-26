Baznas Salurkan Paket Pengharum untuk 150 Masjid di Jakarta dan Sumatra

BADAN Amil Zakat Nasional dan PT Enesis Group (Kispray) menyerahkan paket bantuan natura berupa pengharum ruangan senilai Rp116.867.500 yang akan disalurkan di wilayah Jakarta sebanyak 100 masjid, dan Sumatra 50 masjid.

Sekretaris Utama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI, Subhan Cholid, mengatakan, kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Baznas dan PT Enesis Group dalam program “Wangikan 100 Masjid Berseri dengan Kispray Kasturi".

“Ini juga merupakan upaya kami dalam mendukung tempat ibadah agar senantiasa bersih dan wangi, yang tentunya akan menunjang kenyamanan ketika beribadah,” kata Subhan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/3).

Selain itu kata Subhan, dengan kehadiran paket bantuan pengharum masjid ini akan membantu para marbot masjid di seluruh Jakarta lebih bersemangat lagi dalam menjaga kebersihan dan keharuman alat salat, serta area masjid.

“Semoga sinergi kebaikan ini memberikan manfaat yang luas bagi pengurus masjid dan jamaah, serta menjadi amal jariyah bagi kita semua,” ujar Subhan.

Sementara itu, Head of Public Relations Enesis Group, Ardiantara, menyatakan terima kasih kepada Baznas RI yang telah memfasilitasi penyaluran bantuan Natuna melalui program “Wangikan 100 Masjid Berseri dengan Kispray Kasturi"

“Kami berharap bantuan ini dapat memberikan kenyamanan bagi jamaah dan meningkatkan semangat beribadah," ujarnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan terus berkomitmen menghadirkan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan umat dan mendukung segala kegiatan sosial dan keagamaan. (H-2)