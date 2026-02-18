Sambut Ramadan, Warga Bekasi Gelar Aksi Bersih Masjid

Menjelang Ramadan, warga bekasi membersihkan masjid.(Dok. MI)

MENJELANG Ramadan, kegiatan bersih-bersih masjid mulai marak dilakukan warga untuk menyiapkan tempat ibadah yang lebih higienis dan nyaman. Di Kota Bekasi, Gerakan Bersihkan Masjid dan Perlengkapan Ibadah digelar di Masjid Jami Baitul Mu’min pada Minggu (15/2), melibatkan jamaah dan tokoh masyarakat setempat.

Aksi gotong royong itu menyasar area yang kerap menjadi titik krusial saat Ramadan, mulai dari tempat wudhu, kamar mandi, lantai, hingga jendela. Selain itu, perlengkapan ibadah seperti mukena, sarung, dan sajadah turut dicuci untuk mendukung kenyamanan jamaah saat aktivitas ibadah meningkat selama bulan puasa.

Kegiatan ini dilakukan melalui kolaborasi dengan Cecep Abdullah (@cleanermasjid), pegiat kebersihan masjid yang aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan ruang ibadah. Cecep menekankan kebersihan masjid bukan hanya tanggung jawab pengurus

“Kebersihan masjid bukan hanya tanggung jawab pengurus, tetapi tanggung jawab kita bersama sebagai umat,” ujarnya. Menurut dia, kerja bakti bersama bukan hanya menjaga kenyamanan tempat ibadah, tetapi juga memperkuat kebersamaan dan kepedulian sosial di lingkungan.

Selain bersih-bersih, rangkaian kegiatan juga diisi tausiyah Ramadan, donasi infaq, serta edukasi pentingnya menjaga kebersihan lingkungan ibadah demi kenyamanan bersama. Program ini disebut akan menyasar 100 masjid di berbagai kota di Indonesia.

Di lokasi, kegiatan pembersihan turut didukung penggunaan detergen serbaguna untuk mencuci perlengkapan ibadah dan membersihkan area masjid.

Terpisah, VP Marketing Kao Indonesia, Susilowati, mengatakan gerakan tersebut sejalan dengan upaya perusahaan mendukung kebersihan dan kenyamanan masyarakat selama Ramadan.

“Kami memahami kebersihan dan kenyamanan menjadi kebutuhan masyarakat dalam menjalani ibadah khususnya di bulan Ramadan, sehingga melalui program Gerakan Bersihkan Masjid dan Perlengkapan Ibadah ini, kami ingin hadir lebih dekat dan mendukung masyarakat menjalani Ramadan lebih bermakna,” kata Susilowati.

Perusahaan juga menyebut akan melakukan edukasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) selama Ramadan melalui kolaborasi dengan BAZNAS untuk menjangkau lebih banyak titik lokasi kegiatan. (Z-10)