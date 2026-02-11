Bayi yang Ditinggal di Apartemen Bekasi Meninggal di RS, Polisi Ringkus Terduga Pelaku

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
POLDA Metro Jaya mengungkapkan bayi yang ditemukan di sebuah apartemen Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Senin (9/2), dinyatakan meninggal dunia.
"Bahwa bayi yang ditemukan itu pagi ini meninggal dunia, dalam kondisi yang lahir prematur usia 5 bulan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto di Jakarta dalam keterangannya, Rabu (11/2).
Budi menyebutkan, informasi itu berdasarkan keterangan dari dokter rumah sakit. Saat ini, penyidik masih mendalami termasuk identitas kedua pelaku yang diduga orangtua bayi tersebut.
"Yang pasti yang bersangkutan adalah pasangan dalam ikatan belum pernikahan," ungkapnya.
Terkait motif para pelaku membuang bayi tersebut, Budi menyebutkan, penyidik masih mendalami karena bisa saja motifnya berubah-ubah.
"Karena keterangan awal adalah anak itu keluar secara tidak sengaja pada saat yang bersangkutan berada di toilet. Nah ini beri ruang, kita juga menghormati ruang-ruang publik lainnya karena ada jiwa yang hilang dalam peristiwa tersebut," kata Budi.
Sebelumnya, tidak lebih dari 24 jam, Polda Metro Jaya telah meringkus sejoli yang diduga membuang bayi di sebuah apartemen kawasan Bekasi.
"Untuk diduga pelaku, ini sudah diamankan di dua lokasi yang berbeda, yaitu di wilayah Jakarta Barat," kata Budi, Selasa (10/2).
Namun, ia belum menjelaskan secara rinci kasus tersebut karena dalam proses penanganan oleh Polres Metro Bekasi Kota. Budi juga menyebutkan bahwa penemuan bayi dalam kondisi hidup dan masih ada tali pusarnya itu sudah ditangani oleh RSUD Bekasi.
"Pihak kepolisian sudah melakukan koordinasi dengan dinas sosial, termasuk RSUD, dalam pemenuhan kesehatan terhadap bayi tersebut," pungkasnya. (H-3)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bekasi mencatat sedikitnya 18 titik banjir dan satu rumah roboh di sejumlah wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat.
Menjelang Ramadan, kegiatan bersih-bersih masjid mulai marak dilakukan warga untuk menyiapkan tempat ibadah yang lebih higienis dan nyaman.
Penerapan tarif telah disepakati bersama antara Pemkot Bekasi, Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan para sopir angkot.
WALI Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono meninjau langsung lokasi banjir yang merendam permukiman warga di Gang Mawar, Kelurahan Margahayu, Kecamatan Bekasi Timur, Jumat (30/16).
Banjir kembali merendam Kota Bekasi akibat hujan deras dan luapan Kali Bekasi. BPBD mencatat 15 titik genangan di 7 kecamatan dengan air hingga 150 cm.
Penahanan Richard Lee oleh Polda Metro Jaya dinilai wajar dan dibenarkan hukum, bila tersangka dinilai tidak kooperatif.
Influencer sekaligus dokter kecantikan Richard Lee resmi ditahan Polda Metro Jaya. Berikut 5 fakta penting mulai dari mangkir pemeriksaan hingga live TikTok saat jadwal penyidikan.
Bukannya menghadiri pemeriksaan tambahan sebagai tersangka, Richard Lee justru melakukan siaran langsung atau live TikTok pribadinya untuk keperluan promosi produk.
Polda Metro Jaya resmi menahan dokter Richard Lee karena dinilai tidak kooperatif dan mangkir wajib lapor. Simak alasan lengkap kepolisian dan ancaman hukumannya di sini.
Budi menjelaskan penahanan ini dipicu oleh sikap Richard Lee yang dinilai menghambat jalannya penyidikan.
SUBDIT 3 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis ganja seberat kurang lebih 3 kilogram di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
