Sudah Siap Takjil? Intip Jam Berapa Azan Maghrib Medan Hari Ini Selasa 10 Maret 2026

 Gana Buana
10/3/2026 17:47
Sudah Siap Takjil? Intip Jam Berapa Azan Maghrib Medan Hari Ini Selasa 10 Maret 2026
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Senin 9 Maret 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag.(Freepik)

Bagi umat Muslim di Kota Medan yang tengah menjalankan ibadah puasa Ramadan 1447 H, mengetahui waktu berbuka yang tepat adalah hal yang sangat penting. Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, azan maghrib hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya jatuh pada pukul 18.41 WIB.

Waktu tersebut sekaligus menjadi penanda buka puasa medan hari ini, Selasa, 10 Maret 2026. Mengingat pentingnya menyegerakan berbuka sesuai sunnah, pastikan Anda sudah bersiap sebelum magrib hari ini tiba.

Jadwal Sholat dan Buka Puasa Medan Hari Ini

Berikut adalah rincian lengkap jadwal buka puasa medan dan waktu sholat untuk Selasa, 10 Maret 2026:

Ibadah Waktu (WIB)
Imsak 05.09 WIB
Subuh 05.19 WIB
Zuhur 12.39 WIB
Ashar 15.50 WIB
Maghrib (Buka Puasa) 18.41 WIB
Isya 19.49 WIB

Dengan merujuk pada jadwal azan magrib medan di atas, Anda dapat mempersiapkan hidangan takjil lebih awal. Perlu diingat bahwa azan magrib medan mungkin memiliki selisih beberapa menit dengan wilayah di luar kota Medan karena perbedaan letak geografis.

Doa Buka Puasa

Saat azan maghrib hari ini berkumandang, jangan lupa untuk membaca doa berbuka puasa sebagai bentuk syukur:

"Dzahabaz zhama’u wabtallatil ‘uruuqu wa tsabatal ajru insya Allah."
Artinya: "Telah hilang rasa haus, dan urat-urat telah basah, serta pahala telah tetap, insya Allah."

Tetap pantau pembaruan jadwal buka puasa medan setiap harinya agar ibadah puasa Anda berjalan lancar dan tertib sesuai panduan Binmas Islam Kemenag RI.



Editor : Gana Buana
