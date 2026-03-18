Jadwal Azan Maghrib Medan Hari Ini Rabu 18 Maret 2026 & Buka Puasa

UMAT Muslim di Kota Medan hari ini, Rabu (18/3), memasuki hari ke-19 ibadah puasa Ramadan 1447 H. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, azan maghrib hari ini di wilayah Medan akan berkumandang pada pukul 18.41 WIB.

Mengetahui jadwal azan magrib medan menjadi hal krusial bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa agar dapat berbuka tepat waktu. Selain sebagai penanda buka puasa medan, waktu Maghrib juga menjadi batas awal pelaksanaan salat fardu bagi masyarakat di ibu kota Sumatra Utara tersebut.

Jadwal Salat & Buka Puasa Medan (9 Maret 2026)

Imsak 05.06 WIB Subuh 05.16 WIB Dzuhur 12.37 WIB Ashar 15.44 WIB Magrib (Buka Puasa) 18.40 WIB Isya 19.48 WIB

Bagi Anda yang sedang mempersiapkan menu takjil, rincian jadwal buka puasa medan di atas dapat dijadikan acuan. Waktu azan magrib medan yang jatuh pada pukul 18.41 WIB ini juga berlaku untuk wilayah penyangga di sekitarnya dengan selisih waktu yang sangat tipis.

Pemerintah melalui Kemenag terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan ibadah dan menjadikan momen magrib hari ini sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Segerakanlah berbuka puasa begitu mendengar kumandang azan dari masjid atau musala terdekat sebagai bentuk ketaatan pada sunnah Rasulullah SAW.

Demikian informasi mengenai azan maghrib hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Pastikan Anda terus memperbarui informasi jadwal imsakiyah harian agar ibadah Ramadan tahun 2026 ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. (Z-10)