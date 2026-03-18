Jadwal Azan Maghrib Medan Hari Ini Rabu 18 Maret 2026 & Buka Puasa

Pelanggaran terhadap pembatasan operasional truk memperparah kemacetan.
UMAT Muslim di Kota Medan hari ini, Rabu (18/3), memasuki hari ke-19 ibadah puasa Ramadan 1447 H. Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama RI, azan maghrib hari ini di wilayah Medan akan berkumandang pada pukul 18.41 WIB.
Mengetahui jadwal azan magrib medan menjadi hal krusial bagi warga yang sedang menjalankan ibadah puasa agar dapat berbuka tepat waktu. Selain sebagai penanda buka puasa medan, waktu Maghrib juga menjadi batas awal pelaksanaan salat fardu bagi masyarakat di ibu kota Sumatra Utara tersebut.
|Imsak
|05.06 WIB
|Subuh
|05.16 WIB
|Dzuhur
|12.37 WIB
|Ashar
|15.44 WIB
|Magrib (Buka Puasa)
|18.40 WIB
|Isya
|19.48 WIB
Bagi Anda yang sedang mempersiapkan menu takjil, rincian jadwal buka puasa medan di atas dapat dijadikan acuan. Waktu azan magrib medan yang jatuh pada pukul 18.41 WIB ini juga berlaku untuk wilayah penyangga di sekitarnya dengan selisih waktu yang sangat tipis.
Pemerintah melalui Kemenag terus mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin dalam menjalankan ibadah dan menjadikan momen magrib hari ini sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Segerakanlah berbuka puasa begitu mendengar kumandang azan dari masjid atau musala terdekat sebagai bentuk ketaatan pada sunnah Rasulullah SAW.
Demikian informasi mengenai azan maghrib hari ini untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Pastikan Anda terus memperbarui informasi jadwal imsakiyah harian agar ibadah Ramadan tahun 2026 ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. (Z-10)
Cek jadwal azan magrib Medan hari ini Jumat 13 Maret 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Lengkap dengan jadwal buka puasa Medan terbaru.
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Senin 9 Maret 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Waktu buka puasa Medan jatuh pada pukul 18.41 WIB.
Cek jadwal azan magrib Medan hari ini Jumat 13 Maret 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Lengkap dengan jadwal buka puasa Medan terbaru.
Cek jadwal azan maghrib Medan hari ini Senin 9 Maret 2026 resmi dari Binmas Islam Kemenag. Waktu buka puasa Medan jatuh pada pukul 18.41 WIB.
Cek jadwal buka puasa Medan hari ini Senin 9 Maret 2026. Jadwal azan maghrib Medan resmi Binmas Islam Kemenag untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
Jadwal buka puasa Medan hari ini Rabu, 4 Maret 2026. Cek waktu azan maghrib Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI di sini.
Cek jadwal azan maghrib hari ini wilayah Medan, Kamis 5 Maret 2026. Jadwal buka puasa Medan resmi dari Binmas Islam Kemenag RI.
