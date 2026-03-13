Sudah Siap Takjil? Intip Jam Berapa Azan Maghrib Medan Hari Ini Jumat 13 Maret 2026

Headline
BAGI umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya, mengetahui ketepatan jadwal azan magrib medan merupakan hal yang sangat penting, terutama saat menjalankan ibadah puasa Ramadan yang kini telah memasuki hari ke-23. Berdasarkan kalender Hijriah, hari ini Jumat, 13 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1447 H.
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kemenag RI telah merilis data terbaru mengenai jadwal buka puasa medan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tepat waktu. Mengingat pentingnya waktu berbuka, pastikan Anda menyimak detail magrib hari ini dengan seksama.
|Ibadah
|Waktu (WIB)
|Imsak
|05:08 WIB
|Subuh
|05:18 WIB
|Zuhur
|12:38 WIB
|Asar
|15:48 WIB
|Maghrib (Buka Puasa)
|18:40 WIB
|Isya
|19:49 WIB
Waktu azan maghrib hari ini di wilayah Medan jatuh pada pukul 18:40 WIB. Momen ini sekaligus menjadi penanda waktu buka puasa medan. Disunnahkan bagi umat Muslim untuk menyegerakan berbuka puasa begitu mendengar kumandang azan magrib medan.
Selain memantau jadwal buka puasa medan, masyarakat juga diimbau untuk tetap memperhatikan kualitas ibadah di sepuluh malam terakhir Ramadan ini. Ketepatan waktu sholat Maghrib menjadi awal dari rangkaian ibadah malam seperti sholat Isya dan Tarawih berjamaah.
Demikian informasi mengenai jadwal azan magrib medan dan magrib hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.
Untuk melihat jadwal seluruh kota di Indonesia, kunjungi: https://mediaindonesia.com/ramadan/861074/ramadan-jadwal-imsakiyah-2026. Cek detail waktu buka puasa & waktu sholat di Kota Medan satu bulan penuh di sini: https://mediaindonesia.com/ramadan/861182/ramadan-imsakiyah-medan-2026. (Z-10)
