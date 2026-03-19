Cek Jadwal Buka Puasa Medan 19 Maret 2026 & Jam Sidang Isbat Kemenag

BAGI umat Muslim di Kota Medan, memantau jadwal azan magrib medan hari ini, Kamis (19/3), sangatlah penting. Mengingat hari ini merupakan hari ke-29 Ramadan 1447 H, waktu magrib hari ini bukan sekadar penanda berbuka, melainkan juga momen yang dinantikan untuk kepastian jatuhnya Hari Raya Idulfitri 2026 melalui Sidang Isbat.

Berdasarkan data resmi dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kementerian Agama RI, berikut adalah jadwal buka puasa medan dan waktu salat untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya pada Kamis, 19 Maret 2026:

Jadwal Salat & Buka Puasa Medan (19 Maret 2026)

Imsak 05:06 WIB Subuh 05:16 WIB Dzuhur 12:37 WIB Ashar 15:43 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18:39 WIB Isya 19:48 WIB

Pentingnya Mengetahui Azan Magrib Medan Tepat Waktu

Mengetahui jadwal azan magrib medan secara akurat membantu masyarakat dalam menyegerakan berbuka puasa (ta'jil), sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Waktu buka puasa medan yang jatuh pada pukul 18:39 WIB ini juga menjadi batas akhir pelaksanaan ibadah puasa di hari ke-29 Ramadan.

Selain itu, azan maghrib hari ini di wilayah Medan juga menandai dimulainya pemantauan hilal (rukyatul hilal) di berbagai titik di Sumatera Utara untuk menentukan apakah esok hari sudah memasuki 1 Syawal 1447 H.

Pemerintah melalui Kemenag biasanya mengumumkan hasil sidang isbat tak lama setelah waktu magrib hari ini di wilayah Indonesia bagian barat selesai.

Tips Menunggu Magrib Hari Ini

Sambil menunggu kumandang azan magrib medan, masyarakat diimbau untuk memperbanyak doa, karena waktu menjelang berbuka adalah salah satu waktu yang mustajab. Pastikan Anda telah menyiapkan menu buka puasa medan yang sehat dan bergizi untuk mengembalikan energi setelah seharian berpuasa.

Demikian informasi mengenai azan maghrib hari ini untuk wilayah Medan. Pastikan Anda selalu merujuk pada data resmi Kemenag untuk akurasi waktu ibadah Anda di penghujung bulan suci ini. (Z-10)