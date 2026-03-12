Jadwal Azan Buka Puasa Hari Ini 12 Maret 2026 untuk Wilayah Medan dan Sekitarnya, Lengkap dengan Doa Mustajab!

Jadwal Azan Buka Puasa Hari Ini 12 Maret 2026.(Freepik)

BAGI umat Muslim di Kota Medan dan sekitarnya, mengetahui ketepatan jadwal azan magrib medan merupakan hal yang sangat penting, terutama saat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Berdasarkan kalender Hijriah, hari ini Kamis, 12 Maret 2026 bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1447 H.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Binmas Islam) Kemenag RI telah merilis data terbaru mengenai jadwal buka puasa medan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan tepat waktu.

Mengingat pentingnya waktu berbuka, pastikan Anda menyimak detail magrib hari ini dengan seksama.

Tabel Jadwal Sholat & Buka Puasa Medan 12 Maret 2026

Ibadah Waktu (WIB) Imsak 05:08 WIB Subuh 05:18 WIB Zuhur 12:38 WIB Asar 15:48 WIB Maghrib (Buka Puasa) 18:40 WIB Isya 19:49 WIB

Pentingnya Mengetahui Azan Maghrib Hari Ini di Medan

Waktu azan maghrib hari ini di wilayah Medan jatuh pada pukul 18:40 WIB. Momen ini sekaligus menjadi penanda waktu buka puasa medan. Disunnahkan bagi umat Muslim untuk menyegerakan berbuka puasa begitu mendengar kumandang azan magrib medan.

Selain memantau jadwal buka puasa medan, masyarakat juga diimbau untuk tetap memperhatikan kualitas ibadah di sepuluh malam terakhir Ramadan. Ketepatan waktu sholat Maghrib menjadi awal dari rangkaian ibadah malam seperti sholat Isya dan Tarawih berjamaah.

Tips Berbuka Puasa Sehat

Mulailah dengan kurma atau air putih sesuai sunnah Rasulullah SAW.

Hindari mengonsumsi makanan yang terlalu berminyak atau pedas secara berlebihan saat buka puasa medan tiba.

Pastikan asupan cairan terpenuhi hingga waktu imsak esok hari.

Demikian informasi mengenai jadwal azan magrib medan dan magrib hari ini untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT.

FAQ - People Also Ask

1. Jam berapa buka puasa Medan hari ini?

Berdasarkan data Kemenag, buka puasa Medan hari ini 12 Maret 2026 jatuh pada pukul 18:40 WIB.

2. Di mana bisa cek jadwal azan magrib medan terbaru?

Anda bisa memantau update real-time melalui situs resmi Binmas Islam Kemenag atau portal berita terpercaya seperti Media Indonesia.

