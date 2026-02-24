Senat Universitas Siliwangi Tasikmalaya Gelar Pemungutan Suara, 3 Calon Rektor Terpilih

Salah satu bakal calon rektor Universitas Siliwangi Tasikmalaya menyampaikan visi dan misi pada pemilihan rektor.(MI/KRISTIADI)

SENAT Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya menggelar Sidang Terbuka Pemilihan Rektor, Selasa (24/2). Dari tujuh bakal calon, akhirnya terpilih 3 calon untuk maju ke tahap berikutnya.

Ketiga calon rektor itu ialah Prof Aripin, Ade Rustiana, dan Asep Suryana Abdurrahmat.

"Dalam pemungutan suara, dari 35 suara terjaring 3 orang calon rektor. Dalam pemungutan suara ini, tidak ada intervensi dari kementerian. Tim kementerian hanya hadir sebagai saksi tanpa hak suara," ungkap Ketua Senat Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, Prof Deden Mulyana.

Sebelumny, tujuh bakal calon rektor maju untuk bersaing. Mereka ialah Ade Rustiana, Iman Hilman, Nana, Acep Zoni Saeful Mubarok, Ai Sri Kosnayani, Asep Suryana Abdurrahmat dan Prof Aripin.

Kandidat balon rektor menyampaikan visi-misi mereka, yang membahas soal kampus budaya sampai holding company.

Pada kesempatan itu, Rektor Unsil Tasikmalaya, Nundang Busaeri mengatakan, kampus kini berada di fase kemajuan signifikan setelah meraih akreditasi institusi unggul.

"Ini bukan garis finish, tapi amanah besar menjaga kepercayaan publik dan mempercepat internasionalisasi serta inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Capaian ini harus menjadi pondasi kepemimpinan baru. Kami berharap balon rektor menyampaikan visi berkelanjutan, transformatif bukan sekadar ganti slogan," ungkapnya.

Dia mencontohkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari 10 program studi telah berkembang menjadi 11 prodi yang terakreditasi unggul. Unsil juga mencatatkan opini WTP.

"Kita telah melakukan penguatan transparansi informasi publik dan peningkatan publikasi ilmiah. Capaian itu harus menjadi pondasi kepemimpinan baru," tandasnya.