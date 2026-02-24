Senat Universitas Siliwangi Tasikmalaya Gelar Pemungutan Suara, 3 Calon Rektor Terpilih

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
SENAT Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya menggelar Sidang Terbuka Pemilihan Rektor, Selasa (24/2). Dari tujuh bakal calon, akhirnya terpilih 3 calon untuk maju ke tahap berikutnya.
Ketiga calon rektor itu ialah Prof Aripin, Ade Rustiana, dan Asep Suryana Abdurrahmat.
"Dalam pemungutan suara, dari 35 suara terjaring 3 orang calon rektor. Dalam pemungutan suara ini, tidak ada intervensi dari kementerian. Tim kementerian hanya hadir sebagai saksi tanpa hak suara," ungkap Ketua Senat Universitas Siliwangi (Unsil) Tasikmalaya, Prof Deden Mulyana.
Sebelumny, tujuh bakal calon rektor maju untuk bersaing. Mereka ialah Ade Rustiana, Iman Hilman, Nana, Acep Zoni Saeful Mubarok, Ai Sri Kosnayani, Asep Suryana Abdurrahmat dan Prof Aripin.
Kandidat balon rektor menyampaikan visi-misi mereka, yang membahas soal kampus budaya sampai holding company.
Pada kesempatan itu, Rektor Unsil Tasikmalaya, Nundang Busaeri mengatakan, kampus kini berada di fase kemajuan signifikan setelah meraih akreditasi institusi unggul.
"Ini bukan garis finish, tapi amanah besar menjaga kepercayaan publik dan mempercepat internasionalisasi serta inovasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Capaian ini harus menjadi pondasi kepemimpinan baru. Kami berharap balon rektor menyampaikan visi berkelanjutan, transformatif bukan sekadar ganti slogan," ungkapnya.
Dia mencontohkan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dari 10 program studi telah berkembang menjadi 11 prodi yang terakreditasi unggul. Unsil juga mencatatkan opini WTP.
"Kita telah melakukan penguatan transparansi informasi publik dan peningkatan publikasi ilmiah. Capaian itu harus menjadi pondasi kepemimpinan baru," tandasnya.
SATLANTAS Polres Karawang, Jawa Barat, akan menerapkan sistem one way dan Contra flow jika terjadi kemacetan di sejumlah titik pada saat arus mudik dan balik Lebaran 1447 H.
Bersama sekitar 200 warga yang jadi korban longsor, Abah Iwan menyimak tausiyah yang menguatkan, di tanah yang belum lama terguncang.
Hasil evaluasi menyebutkan bahwa stok BBM nasional masih cukup untuk mendukung kebutuhan masyarakat selama periode mudik dan arus balik.
Perlu berbagai upaya melakukan langkah-langkah penting selama arus mudik maupun balik Lebaran nanti
Mereka baru menerima surat keputusan (SK), tanpa mencantumkan besaran gaji.
Kasus ini bermula dari rapuhnya harmonisasi komunikasi di ruang digital
Langkah ini diambil sebagai bentuk komitmen dan apresiasi pemerintah daerah terhadap dedikasi para pegawai dalam menunjang pelayanan publik.
Pemkot Bandung memberikan tenggat hingga 12 Maret 2026 bagi asosisi untuk menuntaskan pekerjaan tersebut.
Bank Mandiri Jawa Barat menyiapkan uang tunai sebesar Rp4,58 triliun untuk pengisian ATM/CRM pada periode 24 Februari hingga 25 Maret 2026.
Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas korporasi di bulan suci Ramadan, melainkan wujud nyata kehadiran Pegadaian di tengah masyarakat.
PEMERINTAH akan membatasi akses media sosial (medsos) bagi anak-anak usia di bawah 16 tahun mulai 28 Maret 2026.
Persiapan mudik Lebaran 2026 di wilayah Jawa Barat mulai dimatangkan oleh pemerintah pusat dan daerah.
Disnaker mengultimatum perusahaan agar mematuhi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pemberian THR keagamaan bagi pekerja atau buruh swasta serta surat edaran
Pergerakan tanah di Kecamatan Bantargadung terjadi di Desa Bantargadung dan Bojonggaling. Kondisi itu bersamaan meningkatnya intensitas curah hujan sejak Rabu (4/3).
GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi atau KDM mengambil kebijakan meliburkan operasional ojek, angkutan kota (angkot), delman, dan becak yang beroperasi di jalur mudik.
Hadirnya da'i kondang dan publik figur ini, merupakan bagian dari tujuan dilaksanakannya Persis Ramadhan Expo
GELIAT ekonomi syariah di Jawa Barat (Jabar) terus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini tercermin dari kokohnya ekosistem industri halal di wilayah tersebut.
Rekrutmen ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memprioritaskan penyerapan tenaga kerja loka
