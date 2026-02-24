Milad ke-108, Persatuan Ummat Islam Tegaskan Komitmen Wujudkan Indonesia Emas

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERSATUAN Ummat Islam (PUI) menegaskan komitmennya dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Salah satunya dengan menyiapkan generasi yang unggul dan berakhlak.
Hal ini disampaikan Ketua Umum DPP PUI Raizal Arifin dalam keterangannya, Selasa (24/2). Dia menjelaskan, memasuki usia ke-108, PUI bersyukur atas eksistensi dan perkembangannya selama lebih dari satu abad ini.
Menurutnya, capaian tersebut merupakan buah dari keikhlasan serta visi kuat para pendiri dan generasi terdahulu dalam merawat organisasi.
"Milad usia 108 ini, sebagai wujud syukur dan komitmen melanjutkan perjuangan organisasi dalam dakwah, pendidikan, dan pelayanan umat," tambah dia.
Raizal menegaskan kembali pentingnya gerakan islah (perbaikan) sebagai ruh utama dalam dakwah, pendidikan, dan kerja-kerja sosial PUI.
"Islah adalah ruh, semangat, dan agenda dalam kerja-kerja PUI. Kalau disepadankan, kata islah bisa dimaknai sebagai impact atau dampak. PUI tidak hanya bekerja melakukan kebaikan, tetapi satu level lebih tinggi, yaitu menghadirkan perbaikan yang nyata dan terukur," lanjutnya.
Dia menyatakan komitmen PUI untuk berkontribusi dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 melalui penyiapan generasi unggul dan berakhlak. Semangat islah menuntut PUI untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.
"Perbaikan membutuhkan kolaborasi banyak pihak, terutama untuk menuju Indonesia Emas 2045 yang tinggal 19 tahun lagi. Sebagai pewaris perjuangan pendiri bangsa dan pahlawan nasional, PUI harus berada di garis terdepan melakukan perbaikan di berbagai sektor kehidupan," papar Raizal.
Reformasi kepolisian
Tak kalah penting, dalam menyambut Indonesia Emas ini, Raizal juga menegaskan sikap organisasi terkait isu reformasi kepolisian. PUI mendukung agar Kepolisian Negara Republik Indonesia tetap berada langsung di bawah Presiden demi menjaga stabilitas nasional.
"Bagi PUI, agenda perbaikan harus istiqomah dan berkesinambungan, termasuk dalam menjaga keamanan dan stabilitas bangsa. Sikap PUI sangat jelas dan tegas, kita mendukung sepenuhnya Polri tetap langsung di bawah Presiden," tuturnya.
Dia menambahkan bahwa dirinya telah meminta Wakil Ketua Umum PUI Irfan Ahmad Fauzi untuk mengirimkan surat sikap resmi PUI kepada Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Ketua DPR RI, dan Ketua Komisi III DPR RI terkait sikapnya tersebut.
Raizal berharap institusi kepolisian di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo semakin profesional, adil, dan mengayomi masyarakat sejalan dengan semangat PRESISI.
Puncak resepsi Milad ke-108 Persatuan Ummat Islam (PUI) berlangsung khidmat di Pondok Pesantren Santi Asromo, Desa Pasirayu, Kabupaten Majalengka, Senin (23/2).
Ribuan jamaah dari berbagai daerah di Indonesia memadati area pesantren untuk mengikuti rangkaian peringatan satu abad lebih perjalanan organisasi.
