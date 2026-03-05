AXA Mandiri Berbagi Berkah Ramadan dengan Anak Yatim

Ilustrasi(Dok Axa Mandiri)

PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) berbagi berkah di bulan ramadan dengan membagikan 100 paket perlengkapan sekolah dan paket sembako senilai Rp1 juta. Donasi tersebut diberikan untuk anak-anak yatim dari Panti Asuhan Nurul Iman dan Yayasan Penyantunan Sosial (Yapensos).

Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan AXA Mandiri dalam momen buka puasa bersama para anak-anak yatim di kantor pusat AXA Mandiri, Jakarta.

Kegiatan ini sejalan dengan brand campaign Melangkah Pasti dimana AXA Mandiri mempertegas komitmennya untuk melangkah bersama dengan penuh semangat dalam mendukung kesehatan dan pendidikan anak-anak secara berkelanjutan.

"Melalui kegiatan ini, sekitar 100 karyawan AXA Mandiri meluangkan waktu dan tenaganya dalam menyiapkan makanan dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak yatim," ujar Chief Communications Officer AXA Mandiri Atria Rai dalam keterangan resmi.

Selain itu, sukarelawan AXA Mandiri tersebut juga berbagi ilmu literasi keuangan melalui permainan interaktif monopoli dan ular tangga. AXA Mandiri menyadari pentingnya memiliki pemahaman tentang keuangan sejak dini agar dapat melangkah pasti dalam menyongsong masa depan yang lebih baik.

Dalam acara yang sama, AXA Mandiri juga menyerahkan donasi yang berasal dari karyawan kepada dua panti asuhan di atas melalui organisasi karyawan Muslim AXA Mandiri, Kalam.

Sebelumnya, AXA Mandiri menyerahkan lebih dari Rp250 juta nilai surplus underwriting 2024 ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas). Nilai surplus underwriting AXA Mandiri tahun 2024 disalurkan Baznas ke Pondok Pesantren Nurul Huda, Bekasi untuk pembangunan dan pengembangan perpustakaan. (E-4)