Danamon Tawarkan Solusi Finansial Komprehensif bagi Masyarakat untuk Jalani Ramadan Secara Bijak

Ilustrasi(Dok Danamon )

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) memperkenalkan program #RamadanLebihBerkah untuk menjawab dinamika perubahan perilaku konsumsi masyarakat selama bulan suci Ramadan2026. Program ini dikembangkan untuk membantu nasabah dapat menjadi konsumen yang bijak dengan memanfaatkan berbagai promo secara terencana, sehingga dapat memperoleh nilai tambah selama menjalani Ramadan.

“Ramadan merupakan periode yang berpengaruh signifikan pada pola konsumsi dan perilaku belanja masyarakat Indonesia, khususnya dengan kemungkinan peningkatan pengeluaran untuk beragam kebutuhan sepertiberbuka puasa, persiapan Idulfitri, serta perjalanan mudik dan liburan. Melalui program #RamadanLebihBerkah, Danamon menghadirkan beragam promo dan program pilihan yang dirancang untuk mendukung kebutuhan dan aktivitas nasabah, sehingga Ramadan dapat dijalani dengan lebih berkah dan nyaman,” ucap Consumer Funding & Wealth Business Head Danamon, Ivan Jaya, ikutip dari siaran pers yang diterima, Kamis (5/3).

Survei Jakpat pada 2025 menunjukkan bahwa 75% masyarakat Indonesia mengalokasikan dana untuk kebutuhan makanan, dan 66% untuk acara buka puasa bersama. Menyikapi hal tersebut, sejalan dengan meningkatnya aktivitas belanja daring selama bulan Ramadan, Danamon menghadirkan berbagai penawaran spesial, termasuk cashback hingga Rp50.000 pada waktu berbuka puasa, untuk menemani momen ngabuburit dan serbu takjil, yaitu pada pukul 17.00–19.00 WIB, 18.00–20.00 Wita, dan 19.00–21.00 WIT, dengan pembayaran QRIS melalui aplikasi D-Bank PRO.

Di sisi lain, untuk melengkapi kebutuhan Ramadan hingga mudik, D-Bank PRO juga dapat dimanfaatkan melalui fitur Transfer Group untuk berbagi kebutuhan bersama keluarga, DCash yang memudahkan tarik dan setor tunai di ATM Bank Danamon, bank lain, hingga Indomaret, serta stiker resi transfer bertema Ramadan dan games bertema Lebaranyang menghadirkan pengalaman bertransaksi yang lebih personal dan menyenangkan selama bulan suci Ramadan.

Selain itu ada beberapa promo hemat hingga 50% untuk menikmati iftar ataupun takjil dan menunggu waktu azan dengan ngabuburit selama bulan ramadan melalui Kartu Debit, Kredit, dan Charge Danamon. Beberapa promo menarik yang ditawarkan antara lain hemat 15% di Bottega Ristorante dan hemat 10% di Kedai Sirih Merah untuk berbuka puasa.

Bagi anda yang hobi nonton film sebelum jam buka puasa, Danamon juga menghadirkan promo hemat 50% hingga Rp40.000 untuk pembelian tiket nonton Cinema XXI studio Deluxe via m.tix setiap hari Sabtu, tak hanya itu Nasabah juga dapat memanfaatkan promo dining via aplikasi Grab, hemat hingga Rp50.000 untuk GrabFood bagi Anda yang ingin berbuka tapi tak sempat memasak, dan Layanan DineOut di restoran untuk tempat berbuka.

Danamon juga menghadirkan bunga spesial 0% untuk memenuhi kebutuhan selama Ramadan, nasabah dapat mengubah transaksi untuk mudik lebaran menjadi cicilan dengan My Own Installment (MOI) melalui D-Bank PRO. Cicilan 0% ini juga hadir di beragam merchant pilihan antara lain Mondial, Frank & co., The Palace, voilà.id, JAMTANGAN.COM, dan lain sebagainya.

Untuk mengantisipasi tradisi mudik dan berlibur pada periode Lebaran, Danamon juga menyediakan fasilitas untuk memudahkan persiapan perjalanan nasabah seperti produk unggulan Zurich Travel Insurance, yang menghadirkan potongan harga premi sebesar 30% setiap pembelian polis asuransi Zurich Travel Insurance melalui aplikasi D-Bank PRO menggunakan kode promo: HEMAT_2026 untuk memberikan perlindungan komprehensif perjalanan domestik dan internasional.

Bagi Nasabah Danamon yang baru menggunakan layanan transaksi valas melalui D-Bank PRO, dapat menikmati cashback sebesar Rp50.000. Tak hanya itu, Nasabah yang merencanakan perjalanan ke luar negeri selama periode Ramadan dan Lebaran, Danamon menghadirkan kemudahan bertransaksi bagi nasabah yang memiliki Tabungan Danamon LEBIH PRO.

Melalui aplikasi D-Bank PRO, nasabah dengan Tabungan Danamon LEBIH PRO dapat menikmati transaksi valuta asing dengan nilai tukar yang kompetitif, disertai jaminan penggantian selisih kurs sampai dengan lima kali lipat apabila menemukan kurs bank lain yang lebih baik (berlaku pada jam bursa pukul 09.00 – 15.00 WIB). Nasabah juga dapat memanfaatkan cashback hingga Rp1.000.000 dengan melakukan transaksi Reksa Dana melalui D-Bank PRO.

“Sepanjang seluruh rangkaian #RamadanLebihBerkah, Danamon berkomitmen mendampingi nasabah menjadi mitra penyedia solusi finansial yang membantu nasabah dalam mengelola keuangan secara lebih bijak selama bulan Ramadan. Beragam promo yang dihadirkan memungkinkan nasabah mengoptimalkan keuangan mereka, sehingga dapat menjalani bulan suci dengan lebih tenang dan fokus pada nilai-nilai spiritual, tanpa mengesampingkan perencanaan finansial,” ujar Ivan.

Melalui solusi keuangan komprehensif yang terintegrasi, Danamon berupaya mendukung masyarakat agar dapat menjalani Ramadan dengan lebih tenang, khusyuk, dan bermakna, sejalan dengan komitmen Danamon sebagai bank dengan jaringan lokal dan global yang terus bertransformasi menjadi Satu Grup Finansial. (E-4)