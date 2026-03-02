Pemkab Klaten Gelar Pasar Murah, Sembako Rp10.000 per Paket

Bupati Klaten menyerahkan secara simbolis paket sembako murah kepada warga.(MI/Djoko Sardjono)

PEMERINTAH Kabupaten Klaten melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) Klaten, menggelar pasar murah untuk membantu warga masyarakat memenuhi kebutuhan selama Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H.

Kegiatan pasar murah yang digelar di halaman Kantor Kecamatan Ngawen, Senin (2/3), menyiapkan 1.200 paket sembako berisi beras 2 kilogram, gula pasir 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan mie instan 4 bungkus, dengan harga Rp10.000 per paket.

Camat Ngawen, Poniran, menyampaikan bahwa pasar murah yang digelar DKUKMP Klaten diperuntukkan masyarakat 13 desa di Kecamatan Ngawen. Pasar murah ini untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan pokok warga kurang mampu menjelang Lebaran.

“Warga masyarakat yang datang ke pasar murah diharuskan membawa KTP dan kupon yang dibagikan oleh kepala desa. Sehingga, penyelenggaraan kegiatan pasar murah ini diharapkan tepat sasaran, yaitu untuk masyarakat kurang mampu,” katanya.

Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo juga sempat menghadiri pasar murah di Kantor Kecamatan Ngawen, sekaligus menyerahkan secara simbolis paket sembako kepada warga. Pun, turut hadir Ketua Komis II DPRD Klaten Agus Riyanto.

Bupati Hamenang mengungkapkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok di bulan Ramadan dan Lebaran 2026, pemerintah daerah melalui DKUKMP Klaten menggelar pasar murah di lima kecamatan, dan diawali di Kecamatan Ngawen.

Untuk pasar murah di lima kecamatan, yaitu Kecamatan Ngawen, Delanggu, Tulung, Karangdowo, dan Jogonalan telah disiapkan total sebanyak 6.000 paket sembako berisi beras 2 kilogram, gula 1 kilogram, minyak goreng 1 liter, dan mie instan 4 bungkus.

“Jadi tiap wilayah kita membagikan 1.200 paket untuk warga masyarakat lokal dengan menunjukkan KTP. Sembako Rp10.000 per paket ini dengan harapan bisa membantu meringankan masyarakat memenuhi kebutuhan pokok menjelang Lebaran,” ujarnya.

Salah satu warga Desa Senden, Kamiyati, saat ditemui menyambut gembira Pemerintah Kabupaten Klaten menggelar pasar murah sembako dengan harga Rp10.000 per paket. Hal ini sangat membantu terutama bagi keluarga miskin atau murang mampu.

“Saya berterima kasih kepada Bupati Klaten atas kepeduliannya terhadap masyarakat kurang mampu dengan membantu memenuhi kebutuhan sembako dengan harga murah. Betul ini sangat membantu, terlebih suami saya sudah lama kena stroke,” ujarnya. (E-2)