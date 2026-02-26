Melanjutkan Program Pasar Murah, Artha Graha Peduli Gelar Aksi Keberagaman di Masa Ramadan

Yayasan Artha Graha Peduli (AGP) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Pasar Murah yang telah dimulai sejak 11 Desember 2025 dan terus berjalan hingga saat ini.(Dok. Istimewa)

Yayasan Artha Graha Peduli (AGP) kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Pasar Murah yang telah dimulai sejak 11 Desember 2025 dan terus berjalan hingga saat ini. Program ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan AGP dalam membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau (setelah subsidi), termasuk bagi saudara-saudara yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan.

Sebagai implementasi Corporate Social Safety Responsibility (CSSR), AGP turut menggelar penyuluhan kesehatan, pemeriksaan, serta pengobatan gratis bersama tim dokter Arthakes. Kegiatan ini menjadi wujud nyata pilar sosial kemasyarakatan yang konsisten dijalankan AGP dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional Artha Graha Network (AGN).

Pelaksanaan Pasar Murah menyasar masyarakat yang membutuhkan dengan mekanisme distribusi langsung (door to door) di area unit usaha, sehingga bantuan dapat tepat sasaran dan menjangkau lebih luas. Upaya ini diharapkan mampu memberikan manfaat nyata, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan selama Ramadan.

Baca juga : Antisipasi Penimbunan, Pemkab Tuban Batasi Pembelian di Pasar Murah Ramadan

Kegiatan ini juga melibatkan karyawan dari Artha Graha Peduli, Artha Graha Group, dan Artha Graha Network dengan latar belakang yang beragam, termasuk karyawan non-Muslim. Partisipasi tersebut mencerminkan semangat keberagaman, kebhinekaan, dan kebersamaan yang menjadi nilai dasar dalam setiap aksi sosial AGP. Kepedulian sosial menjadi perekat yang melampaui perbedaan dan memperkuat solidaritas internal sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat.

Di wilayah Bali, kegiatan dilaksanakan oleh Discovery Kartika Plaza Hotel bersama Artha Graha Peduli Bali di beberapa titik, termasuk penyaluran bantuan ke sejumlah musholla di kawasan Kuta. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen AGP Bali untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas serta mempererat hubungan sosial dan kebersamaan di wilayah tersebut.

General Manager Discovery Kartika Plaza Hotel, Luis Daniel Garcia, menegaskan bahwa kegiatan ini tidak hanya berfokus pada bantuan kebutuhan pokok, tetapi juga memperkuat nilai solidaritas lintas latar belakang.

Baca juga : Tekan Lonjakan Harga, Sumut Masifkan Operasi Pasar Murah

“Ramadan adalah momentum yang tepat untuk memperkuat solidaritas sosial. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Discovery Kartika Plaza Hotel bersama Artha Graha Peduli benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tidak hanya melalui Pasar Murah, tetapi juga melalui layanan kesehatan gratis dan pembagian ta’jil. Semangat keberagaman menjadi kekuatan utama kami dalam menjalankan setiap program sosial,” ujarnya melalui keterangan tertulis.

Sementara itu, PIC Artha Graha Peduli Bali, Steve Sumolang, menegaskan komitmen keberlanjutan program sosial tersebut.

“Melalui keberlanjutan program sejak Desember 2025 hingga Ramadan ini, Artha Graha Peduli menegaskan komitmennya untuk terus hadir dan berkontribusi nyata bagi masyarakat, dengan semangat gotong royong dan persatuan dalam keberagaman. Kami juga memberikan bantuan ta’jil Ramadan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan. Semoga apa yang kami lakukan dapat membantu masyarakat yang menjalankan ibadah puasa, membawa keberkahan, serta semakin mempererat tali silaturahmi dan persatuan di tengah keberagaman,” imbuhnya pada (25/02/2026).