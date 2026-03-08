Mujiyono Gelar Buka Puasa Bersama RAM, Perkuat Konsolidasi Demokrat Jakarta Jelang 2029

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, (ketiga dari kanan) mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM).(Dok Partai Demokrat DKI Jakarta )

KETUA DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono, mengadakan kegiatan buka puasa bersama dengan Keluarga Besar Rumah Aspirasi Mujiyono (RAM). Agenda itu bertujuan mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat konsolidasi internal partai menjelang agenda politik mendatang.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Gorga 2 Pondok Bambu, Jakarta Timur, pada Sabtu (7/3).

Dalam kegiatan itu juga dilakukan penyaluran santunan serta pembagian bingkisan Lebaran kepada anggota RAM dan para relawan yang selama ini aktif mendukung kegiatan organisasi.

Mengangkat tema “Merawat Silaturahmi, Menjaga Kebersamaan”, kegiatan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat rasa persaudaraan, solidaritas, serta menjaga militansi keluarga besar RAM dan jaringan relawan. Mujiyono menilai hubungan yang terjalin baik melalui silaturahmi menjadi fondasi penting dalam memperkuat organisasi sekaligus membangun kebersamaan di tengah masyarakat.

“Konsolidasi itu tidak harus selalu diskusi. Berkumpul bersama, menjaga perserikatan dan kebersamaan juga merupakan konsolidasi. Apalagi ini dilakukan di bulan Ramadan, jadi sekalian kita buka puasa bersama,” ujar Mujiyono dalam keterangannya.

Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut menjadi salah satu langkah awal dalam mempersiapkan kekuatan politik menuju tahun politik 2029. Meski demikian, saat ini fokus utama masih diarahkan pada pembenahan organisasi di tingkat daerah pemilihan (dapil).

Politikus kelahiran Wonogiri itu menjelaskan bahwa persiapan internal telah dilakukan sejak dini. Hingga kini, timnya telah menyiapkan lebih dari 1.000 saksi tempat pemungutan suara (TPS) di dapil 5 Jakarta Timur yang dipersiapkan untuk mengawal jalannya proses demokrasi di lapangan.

“Per hari ini kami sudah menyiapkan lebih dari 1.000 saksi TPS dari 3.000 saksi dapil 5 Jakarta Timur. Selain itu ada tambahan 872 tim koordinator wilayah dan koordinator tim yang terus menjaga soliditas,” kata anggota DPRD DKI Jakarta empat periode itu.

Meski demikian, jumlah tersebut masih belum mencapai target yang ingin diraih menjelang 2029. Mujiyono menyebutkan bahwa pihaknya menargetkan sekitar 9.000 personel yang terdiri dari jaringan relawan dan saksi di berbagai wilayah Jakarta Timur sebagai basis dapilnya.

Di sisi lain, kegiatan sosial juga terus digalakkan oleh jajaran Partai Demokrat di Jakarta. Kegiatan buka puasa bersama serupa juga diselenggarakan oleh keluarga besar Demokrat melalui berbagai Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di wilayah Jakarta. Agenda tersebut menjadi bagian dari upaya konsolidasi yang dilakukan secara menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput.

Bahkan sebelum memasuki bulan Ramadan, partai berlambang Mercy itu telah melaksanakan program Demokrat Jakarta Sambut Ramadan yang menitikberatkan pada kegiatan sosial bagi masyarakat.

Program tersebut diwujudkan melalui perbaikan fasilitas ibadah secara terbatas, seperti pengecatan dinding mushola, perbaikan kran air untuk tempat wudhu, hingga pembenahan bagian bangunan yang mengalami kerusakan ringan.

Mujiyono menegaskan bahwa seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan secara sederhana dan dilakukan serentak di berbagai wilayah Jakarta dengan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Kita tidak perlu berhitung soal elektabilitas. Yang penting ikhlas membantu masyarakat. Insya Allah ini menjadi amal baik dan membawa manfaat bagi masyarakat,” kata Mujiyono. (E-4)