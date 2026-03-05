Lions Nusantara Group Gelar Acara Buka Puasa Bersama untuk Perkuat Kekeluargaan dan Bisnis

Ilustrasi(Dok Lions Grup Nusantara)

LIONS Nusantara Group, grup bisnis teknologi di bidang Internet dan Financial, mengadakan acara buka puasa bersama di Delicae, Senayan City, Jakarta, pada Rabu (4/3). Acara yang bertema "Iftar dan Meeting Bisnis Ramadhan 2026" ini dihadiri oleh para pemimpin grup, termasuk Founder Lions Nusantara & Lions Team Muliansyah Abdurrahman, CoFounder Irnawati, CoFounder & Founder Boss Lions Riswan Karto dan lainnya.

Riswan Karto, CoFounder Lions Nusantara Group, menyatakan bahwa bisnis ini telah menjadi kehidupan mereka dan membantu banyak orang memiliki ekonomi stabil.

"Kami tidak hanya berbisnis, tapi juga membantu siapa saja yang ingin memiliki ekonomi yang stabil dan internet gratis selamanya," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis yang diterima, Kamis (5/3).

Marlina, Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Papua Barat, menambahkan bahwa bisnis di Tren ini luar biasa dan membangun kepercayaan diri sebagai pengusaha.

“Bisnis ini kekeluargaan tanpa batas dan membuat kita menjadi orang yang lebih percaya diri sebagai pengusaha," katanya.

Abiyus Madai, Okto, Ibu Eva Nurjana, Ibu Lisa dan Muliansyah Abdurrahman, Selaku Ketua Umum Kamar Dagang Pengusaha Muda Indonesia dan Founder Tren Lions Nusantara, menekankan bahwa acara buka puasa bersama ini tidak hanya serimonial, tapi juga untuk mengambil hikmah dan meningkatkan bisnis.

“Kita sebagai pengusaha muda dapat mengambil hikmahnya, agar bisnis kita menjadi tumbuh dan kita sebagai manusia pun terus tumbuh berkembang menuju paripurna," ungkapnya. (E-4)