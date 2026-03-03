Sejarah dan Kasus Nyata Fenomena Pizza Pentagon Index

Headline
DALAM geopolitik, sinyal peringatan biasanya datang dari pernyataan resmi atau pergerakan militer. Namun, sebuah teori unik yang bertahan selama dekade menunjukkan bahwa makanan sederhana seperti pizza bisa memberikan petunjuk tentang krisis nasional yang akan datang. Fenomena ini dikenal sebagai Pizza Pentagon Index atau Pizza Meter. Fenomena ini ramai diperbincangkan setelah serangan Amerika Serikat ke Iran.
Pizza Pentagon Index merupakan pengamatan informal yang menunjukkan bahwa lonjakan mendadak dalam pesanan pengiriman pizza ke gedung-gedung pemerintah Amerika Serikat, seperti Pentagon dan markas CIA, sering kali terjadi tepat sebelum krisis internasional besar pecah. Teori ini berakar pada keyakinan bahwa selama keadaan darurat atau pengambilan keputusan tingkat tinggi, para pejabat bekerja lembur hingga larut malam dan membutuhkan asupan makanan cepat saji yang praktis.
Fenomena ini pertama kali dipopulerkan oleh Frank Meeks, seorang pemilik waralaba Domino's Pizza di Washington D.C. pada akhir 1980-an. Beberapa momen bersejarah yang memperkuat teori ini antara lain:
|Tahun
|Peristiwa Geopolitik
|Catatan Pizza
|1989
|Invasi AS ke Panama
|Pesanan pizza ke Pentagon meningkat dua kali lipat.
|1990
|Invasi Irak ke Kuwait
|CIA memesan 21 pizza dalam satu malam, beberapa jam sebelum invasi dimulai.
|1991
|Operasi Desert Storm
|Lonjakan masif pesanan pengiriman di area Washington.
|2025
|Konflik Israel-Iran
|Data Google Maps menunjukkan aktivitas restoran pizza dekat Pentagon melonjak 300% sebelum serangan udara.
Di masa lalu, intelijen Uni Soviet dikabarkan memantau kurir pizza secara manual untuk mendeteksi kesiapsiagaan Amerika. Kini, di tahun 2026, metode ini telah berevolusi menjadi bagian dari Open-Source Intelligence (OSINT). Akun media sosial seperti Pentagon Pizza Report menggunakan data "Popular Times" dari Google Maps untuk memantau keramaian di gerai pizza sekitar Pentagon secara real-time.
Ada beberapa alasan teknis mengapa pizza menjadi indikator utama dibandingkan jenis makanan lain:
