Sejarah dan Kasus Nyata Fenomena Pizza Pentagon Index

Ilustrasi.(freepik)

DALAM geopolitik, sinyal peringatan biasanya datang dari pernyataan resmi atau pergerakan militer. Namun, sebuah teori unik yang bertahan selama dekade menunjukkan bahwa makanan sederhana seperti pizza bisa memberikan petunjuk tentang krisis nasional yang akan datang. Fenomena ini dikenal sebagai Pizza Pentagon Index atau Pizza Meter. Fenomena ini ramai diperbincangkan setelah serangan Amerika Serikat ke Iran.

Apa Itu Pizza Pentagon?

Pizza Pentagon Index merupakan pengamatan informal yang menunjukkan bahwa lonjakan mendadak dalam pesanan pengiriman pizza ke gedung-gedung pemerintah Amerika Serikat, seperti Pentagon dan markas CIA, sering kali terjadi tepat sebelum krisis internasional besar pecah. Teori ini berakar pada keyakinan bahwa selama keadaan darurat atau pengambilan keputusan tingkat tinggi, para pejabat bekerja lembur hingga larut malam dan membutuhkan asupan makanan cepat saji yang praktis.

Sejarah Fenomena Pizza Pentagon dan Kasus Nyata

Fenomena ini pertama kali dipopulerkan oleh Frank Meeks, seorang pemilik waralaba Domino's Pizza di Washington D.C. pada akhir 1980-an. Beberapa momen bersejarah yang memperkuat teori ini antara lain:

Tahun Peristiwa Geopolitik Catatan Pizza 1989 Invasi AS ke Panama Pesanan pizza ke Pentagon meningkat dua kali lipat. 1990 Invasi Irak ke Kuwait CIA memesan 21 pizza dalam satu malam, beberapa jam sebelum invasi dimulai. 1991 Operasi Desert Storm Lonjakan masif pesanan pengiriman di area Washington. 2025 Konflik Israel-Iran Data Google Maps menunjukkan aktivitas restoran pizza dekat Pentagon melonjak 300% sebelum serangan udara.

Evolusi di Era Digital: OSINT dan Google Maps

Di masa lalu, intelijen Uni Soviet dikabarkan memantau kurir pizza secara manual untuk mendeteksi kesiapsiagaan Amerika. Kini, di tahun 2026, metode ini telah berevolusi menjadi bagian dari Open-Source Intelligence (OSINT). Akun media sosial seperti Pentagon Pizza Report menggunakan data "Popular Times" dari Google Maps untuk memantau keramaian di gerai pizza sekitar Pentagon secara real-time.

Catatan Penting: Meskipun sering kali akurat secara kebetulan, militer AS kini lebih waspada terhadap kebocoran data melalui pola makan ini. Pentagon telah menambah fasilitas kantin internal yang beroperasi 24 jam untuk mengurangi ketergantungan pada vendor luar yang bisa dipantau publik.

Mengapa Pizza Menjadi Pilihan Utama?

Ada beberapa alasan teknis mengapa pizza menjadi indikator utama dibandingkan jenis makanan lain: