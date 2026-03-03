Heboh Fenomena 'Pizza Pentagon', Jadi Kisi-kisi Serangan Militer AS ke Iran

Ilustrasi.(freepik)

FENOMENA Pizza Pentagon'mencuat di media setelah Amerika Serikat (AS) menyerang Iran pada akhir Februari 2026. Istilah Pentagon Pizza Index merupakan teori yang telah lama beredar yang memantau aktivitas di restoran pizza di sekitar markas Pentagon, AS, dalam upaya untuk memprediksi adanya peristiwa geopolitik besar atau sebelum serangan ke Iran, lonjakan pesanan pizza terjadi di gerai-gerai tersebut meningkat saat malam.

Dikenal juga sebagai Laporan Pizza Pentagon, indeks informal ini didasarkan pada gagasan bahwa lonjakan pesanan pizza pada malam hari menandakan bahwa pejabat pemerintah dan militer bekerja lembur untuk menangani krisis internasional yang sedang berlangsung.

Apa itu Pizza Pentagon Index?

Indeks ini didasarkan pada lonjakan lalu lintas pejalan kaki atau aktivitas pengiriman yang dapat diamati secara publik di restoran pizza di sekitar Pentagon di Arlington, Virginia. Para pendukung teori ini berargumen bahwa peningkatan tiba-tiba dalam pesanan, terutama pada malam hari, dapat menandakan aktivitas yang meningkat di markas besar Departemen Pertahanan AS.

Dalam beberapa tahun terakhir, pengamat online telah menggunakan alat data real-time, termasuk indikator lalu lintas Google Maps, untuk memantau aktivitas di outlet pizza terdekat.

Logika dasarnya sederhana: selama keadaan darurat atau peristiwa kebijakan luar negeri yang berkembang dengan cepat, pejabat mungkin bekerja lebih lama dan memesan makanan, yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan di restoran-restoran terdekat.

Para pendukung teori Pizza Pentagon sering mengacu pada tanggal 1 Agustus 1990, ketika pemilik waralaba Domino's di wilayah Washington melaporkan bahwa CIA memesan jumlah pizza yang rekor besar beberapa saat sebelum Irak menyerang Kuwait, menandai dimulainya Perang Teluk.

Insiden ini telah menjadi salah satu contoh yang paling sering dikutip untuk mendukung gagasan bahwa pesanan makanan yang tidak biasa dapat mendahului perkembangan internasional yang besar.

Selama puluhan tahun, klaim serupa telah beredar selama periode ketegangan global yang meningkat.

Mengapa Teori Pizza Pentagon Muncul Kembali Baru-baru ini?

Teori ini kembali menarik perhatian pada 6 Juni 2026, ketika data Google Maps menunjukkan lonjakan aktivitas di empat restoran pizza dekat Pentagon selama serangan Israel terhadap Iran.

Pengguna internet menyoroti lonjakan tersebut saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat. Indeks tersebut kembali muncul dalam beberapa minggu terakhir di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara Washington dan Tehran.. (H-4)