Heboh Fenomena 'Pizza Pentagon', Jadi Kisi-kisi Serangan Militer AS ke Iran

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
FENOMENA Pizza Pentagon'mencuat di media setelah Amerika Serikat (AS) menyerang Iran pada akhir Februari 2026. Istilah Pentagon Pizza Index merupakan teori yang telah lama beredar yang memantau aktivitas di restoran pizza di sekitar markas Pentagon, AS, dalam upaya untuk memprediksi adanya peristiwa geopolitik besar atau sebelum serangan ke Iran, lonjakan pesanan pizza terjadi di gerai-gerai tersebut meningkat saat malam.
Dikenal juga sebagai Laporan Pizza Pentagon, indeks informal ini didasarkan pada gagasan bahwa lonjakan pesanan pizza pada malam hari menandakan bahwa pejabat pemerintah dan militer bekerja lembur untuk menangani krisis internasional yang sedang berlangsung.
Indeks ini didasarkan pada lonjakan lalu lintas pejalan kaki atau aktivitas pengiriman yang dapat diamati secara publik di restoran pizza di sekitar Pentagon di Arlington, Virginia. Para pendukung teori ini berargumen bahwa peningkatan tiba-tiba dalam pesanan, terutama pada malam hari, dapat menandakan aktivitas yang meningkat di markas besar Departemen Pertahanan AS.
Dalam beberapa tahun terakhir, pengamat online telah menggunakan alat data real-time, termasuk indikator lalu lintas Google Maps, untuk memantau aktivitas di outlet pizza terdekat.
Logika dasarnya sederhana: selama keadaan darurat atau peristiwa kebijakan luar negeri yang berkembang dengan cepat, pejabat mungkin bekerja lebih lama dan memesan makanan, yang mengakibatkan peningkatan yang signifikan di restoran-restoran terdekat.
Para pendukung teori Pizza Pentagon sering mengacu pada tanggal 1 Agustus 1990, ketika pemilik waralaba Domino's di wilayah Washington melaporkan bahwa CIA memesan jumlah pizza yang rekor besar beberapa saat sebelum Irak menyerang Kuwait, menandai dimulainya Perang Teluk.
Insiden ini telah menjadi salah satu contoh yang paling sering dikutip untuk mendukung gagasan bahwa pesanan makanan yang tidak biasa dapat mendahului perkembangan internasional yang besar.
Selama puluhan tahun, klaim serupa telah beredar selama periode ketegangan global yang meningkat.
Teori ini kembali menarik perhatian pada 6 Juni 2026, ketika data Google Maps menunjukkan lonjakan aktivitas di empat restoran pizza dekat Pentagon selama serangan Israel terhadap Iran.
Pengguna internet menyoroti lonjakan tersebut saat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran meningkat. Indeks tersebut kembali muncul dalam beberapa minggu terakhir di tengah ketegangan yang terus berlanjut antara Washington dan Tehran.. (H-4)
Menlu Iran Abbas Araghchi tegas menolak tuntutan "penyerahan tanpa syarat" dari Donald Trump. Iran pilih terus melawan demi martabat dan keamanan rakyatnya.
Hasil jajak pendapat PBS News/NPR/Marist menunjukkan 56% warga Amerika menentang aksi militer Donald Trump terhadap Iran di tengah pembelahan tajam di Kongres
Korban tewas serangan gabungan AS-Israel di Iran menembus 1.045 jiwa. TV pemerintah konfirmasi Ali Khamenei gugur. Simak kronologi dan dampak eskalasi terbaru di sini.
Kedutaan Besar AS di Qatar mendesak warga negara AS di negara Teluk tersebut untuk segera meninggalkan wilayah itu.
ANGKATAN Udara Qatar menembak jatuh dua jet tempur Iran dan mencegat sejumlah rudal serta drone yang memasuki wilayahnya, menandai eskalasi baru konflik Timur Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Secara keseluruhan, Prancis akan mengerahkan delapan kapal perang, kelompok kapal induk, dan dua kapal induk helikopter ke wilayah tersebut.
