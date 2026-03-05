Iran Gempur Kelompok Kurdi di Irak Seiring Meluasnya Konflik

Headline
MILITER Iran mengonfirmasi serangan udara terhadap kelompok-kelompok Kurdi di wilayah Irak. Langkah ini diambil sebagai peringatan keras terhadap kelompok separatis yang dianggap mencoba memanfaatkan situasi di tengah meluasnya cakupan perang.
Saluran televisi berita milik pemerintah Iran, Press TV, melaporkan pada Kamis (5/3) pagi bahwa militer Iran tengah melancarkan operasi serangan yang menargetkan "kekuatan separatis anti-Iran".
Meski tidak merinci lokasi spesifik titik-titik serangan, laporan ini memperkuat pernyataan pejabat keamanan tinggi Iran sebelumnya mengenai tindakan tegas terhadap kelompok-kelompok yang dianggap mencoba mengambil keuntungan dari situasi 'mode perang' saat ini.
Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran, Ali Larijani, memperingatkan pihak-pihak yang mencoba melakukan infiltrasi.
Konfirmasi ini datang saat serangkaian ledakan baru dilaporkan mengguncang ibu kota Iran, Teheran, Kamis (5/3).
Di sektor energi, Garda Revolusi Iran mengeklaim telah menutup Selat Hormuz, jalur krusial yang menyalurkan seperlima pasokan minyak mentah dunia.
Kondisi ini memicu guncangan hebat di pasar global. Kepala Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa perang ini akan kembali menguji ketahanan ekonomi dunia secara ekstrem. Selain disrupsi energi, konflik ini juga memicu kekacauan perjalanan udara internasional dan tekanan inflasi yang diprediksi akan segera dirasakan oleh negara-negara di seluruh dunia.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menyebut Presiden Prabowo Subianto menegaskan kembali komitmen politik luar negeri bebas dan aktif di tengah eskalasi konflik timur tengah
Istri mendiang Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan meninggal dunia menurut kantor berita Mehr, di tengah memanasnya konflik antara Iran, AS, dan Israel.
Presiden AS Donald Trump resmi memulai operasi tempur besar-besaran di Iran menyusul serangan rudal Israel. Ledakan hebat dilaporkan mengguncang Teheran hari ini.
