Korea Selatan Larang Warganya ke Iran

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PEMERINTAH Korea Selatan resmi melarang warganya melakukan perjalanan ke Iran menyusul memburuknya kondisi keamanan di kawasan Timur Tengah. Kebijakan tersebut diumumkan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan pada Kamis.
Mulai pukul 18.00 waktu setempat pada 5 Maret, otoritas Seoul menetapkan peringatan Level 4 untuk seluruh wilayah Iran. Status ini merupakan tingkat peringatan tertinggi yang berarti larangan perjalanan secara menyeluruh.
“Karena memburuknya situasi di Timur Tengah, keselamatan warga negara kita saat berkunjung atau tinggal di Iran menimbulkan kekhawatiran yang sangat serius,” kata kementerian itu.
Sebelumnya, pemerintah Korsel telah memberlakukan peringatan Level 3 bagi Iran yang berisi imbauan agar warga negaranya meninggalkan negara tersebut. Dengan peningkatan status menjadi Level 4, Iran kini secara resmi dimasukkan dalam daftar negara yang dilarang untuk dikunjungi.
Warga Korea Selatan hanya dapat memasuki Iran apabila memperoleh izin khusus terkait penggunaan paspor mereka. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi berdasarkan undang-undang paspor Korea Selatan.
“ Kami meminta warga yang berencana melakukan perjalanan ke wilayah ini untuk membatalkan perjalanan mereka, dan mereka yang saat ini berada di sana untuk meninggalkan negara ini,” kata Kemenlu Korsel.
Pemerintah Korea Selatan menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi di Timur Tengah secara saksama serta mengambil langkah yang diperlukan guna menjamin keselamatan warganya.
Ketegangan di kawasan meningkat setelah pada 28 Februari Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran, termasuk ke ibu kota Teheran, yang mengakibatkan kerusakan serta korban jiwa di kalangan sipil.
Sebagai balasan, Iran melakukan serangan ke wilayah Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di berbagai titik di Timur Tengah. (Ant/I-3)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Dalam unggahan terbarunya di Truth Social, Trump mengklaim bahwa Departemen Luar Negeri memindahkan ribuan orang dari berbagai negara di Timur Tengah.
Menlu periode 2001-2009 Noer Hassan Wirajuda menilai eskalasi serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memperlihatkan kian rapuhnya tatanan global berbasis aturan
JAUH-JAUH hari David Harvey (1989) dalam bukunya, The Condition of Postmodernity, telah menjelaskan dampak kondisi global ekonomi sebuah negara.
Perang akan memicu krisis pangan, disrupsi energi, gelombang pengungsi, kemiskinan ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, serta instabilitas ekonomi global.
Sekitar 200 korban di antaranya adalah anak-anak usia sekolah dasar.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved