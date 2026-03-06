Jusuf Kalla Beri Masukan ke Prabowo agar Bersimpati kepada Iran

Jusuf Kalla(MI/Lina Herlina)

KONFLIK Israel-Amerika dengan Iran sedikit banyak berpengaruh bagi Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wapres ke-10 dan ke-12 RI, M Jusuf Kalla pun telah memberikan masukannya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait langkah-langkah yang harus dilakukan menyikapi hal tersebut saat datang ke Istana Presiden pada Selasa (3/3) malam.

Pria yang akrab disapa JK ini menceritakan materi pembicaraan pada malam itu, salah satunya terkait keadaan negara dan kebijakan luar negeri kita.

"Ya, itu (terkait konflik di Timur Tengah) tentu kita mengharapkan beliau memberikan simpati kepada Iran," katanya diwawancara di Masjid Kampus UGM usai menyampaikan Ceramah Public Lecture Ramadan di Kampus, Kamis (5/3).

Ia mengatakan, niat mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik tentu baik. Namun, ia menilai, mendamaikan dalam situasi perang seperti saat ini tidak mudah.

Ia menyebut, jika ingin mendamaikan bukan dengan cara mengunjungi Iran. "Justru yang harus dikunjungi (Donald) Trump, karena dia (yang) menyerang (lebih dulu)," kata dia.

Ia juga menyebut Board of Peace bisa menjadi alat untuk mewujudkan perdamaian. "Bagaimana mempergunakan Board of Peace itu menjadi perdamaian. Jadi pemerintah Indonesia sebaiknya minta agar dipergunakan Board of Peace itu untuk kedamaian," tutup dia. (AT/E-4)