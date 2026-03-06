Iran Bantah Serang Azerbaijan, Sebut Serangan Drone di Nakhchivan Rekayasa Israel

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi(EPA)

KETEGANGAN diplomatik antara Iran dan Azerbaijan memasuki babak baru pascainsiden serangan pesawat nirawak (drone) di wilayah eksklave Nakhchivan. Menteri Luar Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara tegas menuding Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut dengan tujuan merusak hubungan bilateral Teheran dan Baku.

Dalam pembicaraan telepon dengan Menteri Luar Negeri Azerbaijan, Jeyhun Bayramov, Araghchi membantah keras bahwa militer Iran melepaskan proyektil ke wilayah tetangganya itu. Ia menyebut insiden tersebut sebagai operasi 'bendera palsu' yang dirancang untuk memanipulasi opini publik.

"Kami mengecam peran rezim Israel dalam serangan semacam ini yang bertujuan mengalihkan perhatian publik dan menghancurkan hubungan baik Iran dengan negara-negara tetangga," bunyi pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Iran.

Serangan drone yang terjadi pada Kamis (5/3) tersebut menghantam terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan dan sebuah desa di Shakarabad. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya empat orang terluka dalam insiden di wilayah yang hanya berjarak 10 kilometer dari perbatasan Iran tersebut.

Rekaman video dari sumber lokal menunjukkan kepulan asap hitam membubung tinggi di dekat terminal bandara. Selain fasilitas transportasi, satu drone dilaporkan jatuh di dekat bangunan sekolah, meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan warga sipil di zona perbatasan. Hingga kini, investigasi teknis masih terus dilakukan untuk memastikan asal-usul alutsista yang digunakan dalam serangan tersebut. (Daily Sabah/B-3)