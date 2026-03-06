Iran Bantah Serang Azerbaijan, Sebut Serangan Drone di Nakhchivan Rekayasa Israel

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KETEGANGAN diplomatik antara Iran dan Azerbaijan memasuki babak baru pascainsiden serangan pesawat nirawak (drone) di wilayah eksklave Nakhchivan. Menteri Luar Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, secara tegas menuding Israel sebagai dalang di balik serangan tersebut dengan tujuan merusak hubungan bilateral Teheran dan Baku.
Serangan drone yang terjadi pada Kamis (5/3) tersebut menghantam terminal penumpang Bandara Internasional Nakhchivan dan sebuah desa di Shakarabad. Otoritas setempat mengonfirmasi sedikitnya empat orang terluka dalam insiden di wilayah yang hanya berjarak 10 kilometer dari perbatasan Iran tersebut.
Rekaman video dari sumber lokal menunjukkan kepulan asap hitam membubung tinggi di dekat terminal bandara. Selain fasilitas transportasi, satu drone dilaporkan jatuh di dekat bangunan sekolah, meningkatkan kekhawatiran akan keselamatan warga sipil di zona perbatasan. Hingga kini, investigasi teknis masih terus dilakukan untuk memastikan asal-usul alutsista yang digunakan dalam serangan tersebut. (Daily Sabah/B-3)
Rosatom evakuasi ratusan pekerja dan keluarga dari PLTN Bushehr, Iran. Pembangunan Unit 2 dan 3 dihentikan sementara akibat situasi keamanan yang kian membahayakan.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump ungkap Australia telah sepakat memberikan suaka kepada sejumlah anggota tim nasional sepak bola putri Iran.
Iran ajak Turki investigasi bersama dugaan serangan rudal guna tangkal propaganda. Erdogan sampaikan belasungkawa atas wafatnya Ali Khamenei dan tragedi sekolah Minab.
Konflik Timur Tengah eskalasi! AS dan Israel luncurkan serangan udara ke Iran saat Mojtaba Khamenei resmi ditunjuk sebagai Pemimpin Tertinggi gantikan ayahnya.
Alarm dan sirene berbunyi hampir tanpa henti di Haifa dan komunitas di bagian utara Israel.
Pemerintah Prancis mengerahkan kapal-kapal angkatan laut, termasuk kelompok serang kapal induknya ke Mediterania,
Seperti yang kami laporkan sebelumnya, pemerintah Azerbaijan mengatakan dua drone dari Iran mendarat di wilayah Nakhchivan, salah satunya mengenai gedung bandara.
Azerbaijan kecam serangan drone Iran yang hantam Bandara Internasional Nakhchivan. Dua orang terluka dalam serangan ke fasilitas sipil tersebut. Baku ancam balas dendam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved